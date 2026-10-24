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歐盟將對中國祭出更多進口限制+關稅 或先拿塑膠業開刀

記者黃國樑／即時報導
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歐盟貿易委員謝夫喬維奇表示，能會對更多中國產業實施進口配額或加徵關稅，最早可能針...
歐盟貿易委員謝夫喬維奇表示，能會對更多中國產業實施進口配額或加徵關稅，最早可能針對塑膠產業。圖為他在10月8、9日兩天，與商務部長王文濤在北京共同召開中歐貿易投資磋商機制第二次例。（取材自中國商務部）

AI摘要

文章摘要整理：

歐盟正評估對中國更多產業採取進口限制或關稅措施，塑膠業最可能率先成為目標，同時準備以新工具加強供應鏈韌性與市場防護。

根據南華早報23日報導，歐盟貿易事務負責人謝夫喬維奇周五表示，在與北京展開進一步談判之前，歐盟可能會對更多中國產業實施進口配額或加徵關稅。他特別指出，歐盟針對塑膠產業的調查已取得較大進展。

歐盟貿易委員謝夫喬維奇表示，當歐盟需要迅速採取行動保護本土產業時，將考慮採取保障措施，而不是進行耗時較長的談判。保障措施允許歐盟採取緊急行動，遏制進口激增。

謝夫喬維奇在都柏林舉行的新聞發布會上表示，顯然，我們必須理清各項事務，確定優先順序，並始終考慮採用哪種工具最為有效。在某些情況下，我們肯定會與中國同行展開進一步談判。而在另一些情況下，採取保障措施可能更加合適，也更加迅速。

報導稱，謝夫喬維奇說，歐盟委員會目前正在徵求各成員國的意見，以確定應優先對哪些領域採取貿易保護措施，特別是那些成員國認為「正面臨巨大壓力」的行業。他說：「但就目前而言，我認為最接近採取行動的是塑膠產業。我們正在與歐盟委員會貿易總司合作，對此進行研究。」

謝夫喬維奇是在周五於都柏林舉行的歐盟貿易部長會議結束後發表上述言論。報導稱，在有關中國問題的討論中，與會者列出了他們最為擔憂的行業。主持會議的愛爾蘭外交部長海倫麥肯蒂表示，會上提及的產業包括化學、機械以及部分農業食品產業。

本月初，德國政府在對華政策上出現重大轉向，加入法國陣營，共同呼籲採取關稅、進口配額以及更強有力的新貿易工具。其後，中國同意不對歐盟的一項措施採取報復行動。根據該措施，從12月1日起，歐盟將中國混合動力車的年度進口量限制在35萬輛。歐洲各界普遍將此變化視為歐盟對外政策跨越重要分水嶺的象徵。

負責制定歐盟27個成員國貿易政策的歐盟委員會，計劃在聖誕節前提出三項新的政策工具。其中，「歐盟供應多元化」（DiversifyEU）是一項旨在解決歐盟在關鍵商品和生產投入品方面對單一非歐盟國家形成戰略性經濟依賴的政策提案。該措施將要求關鍵產業的企業擴大供應商來源，以防止關鍵投入品被武器化。

一項「團結機制」的政策工貢，則將向遭受貿易對手報復措施影響的企業提供補償。這被視為確保歐盟成員國不會阻撓針對中國採取貿易行動的一種方式。同時，另一項「緊急切斷機制」，則將賦予歐盟幾乎立即將中國企業排除出歐盟市場的權力。

謝夫喬維奇表示，在這樣一個「動盪的世界」中，歐盟委員會「正在研究最合適的制度設計和立法程序，以確保我們能夠盡快掌握這項工具」。

精華 FAQ

  • 謝夫喬維奇表示，歐盟目前最接近採取行動的是塑膠產業，因相關調查已有較大進展，若需要迅速保護本土產業，可能優先啟動保障措施。

  • 因為保障措施可用於應對進口激增，屬於較快的緊急手段；當歐盟判斷本土產業承受壓力、需要迅速反制時，就可能不先走冗長談判程序。

  • 歐盟委員會計劃提出DiversifyEU、團結機制與緊急切斷機制，分別用來降低對單一供應國依賴、補償遭報復企業，並賦予迅速排除中企的權力。

歐盟 關稅

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