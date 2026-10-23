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中國外長王毅：中美有責任共同發展、管控AI

記者陳宥菘／即時報導
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中國外長王毅（右）23日在河北雄安新區會見赴中出席2026全球治理論壇（雄安）的...
中國外長王毅（右）23日在河北雄安新區會見赴中出席2026全球治理論壇（雄安）的美國亞洲協會董事會共同主席桑頓（左）與紐約時報專欄作家佛里曼。（取材自中國外交部網站）

AI摘要

文章摘要整理：

王毅表示，中美作為AI第一梯隊國家，應共同發展並管控風險；雙方也已建立AI對話機制，盼在全球治理中推動合作。

中國外長王毅23日在河北雄安新區會見赴中出席2026全球治理論壇（雄安）的美國亞洲協會董事會共同主席桑頓（John Thornton）和美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）時表示，中美作為人工智慧（AI）第一梯隊國家，有能力也有責任共同發展好、管控好人工智慧，「我們不僅要防範風險，也要開展合作」。

王毅此番表態，正值AI成為中美之間重要議題。9月華府川習會後，雙方同意建立「中美AI對話」，交流AI相關風險和惠益，並設定於11月舉行下次對話。港媒南華早報日前報導，中美正加緊磋商AI事件通報與雙邊對話機制，盼在11月深圳亞太經合會（APEC）期間，將AI合作納入川習會成果。

新華社報導，由中國人民外交學會主辦的2026全球治理論壇（雄安）23日在河北雄安新區開幕，王毅出席開幕式並作主旨發言，此外也在活動期間會見桑頓與佛里曼。

報導稱，王毅對桑頓和佛里曼多年來為促進中美關係發展作出積極努力表示讚賞，並表示當前世界面臨和平、發展、安全等多重治理赤字。去年9月中國國家主席習近平提出全球治理倡議，為世界提供了重要公共產品，今天在雄安新區舉辦全球治理論壇，就是希望匯聚各方共識，共同推動全球治理體系改革，期待二人為論壇成功作出貢獻。

據報導，桑頓和佛里曼表示美中構建建設性戰略穩定關係的核心是穩定，「實現穩定面臨的最大風險是AI遭惡意利用。希望美中在此問題上加強合作，為世界提供重要公共產品」。國際社會高度關注中國即將主辦APEC峰會，期待中方借此契機在推動應對全球性挑戰上發揮獨特、積極作用。

王毅表示，中國主張AI普惠包容、向上向善發展。中美作為AI第一梯隊國家，有能力也有責任共同發展好、管控好AI，確保其發展始終受控於人、造福於民。我們不僅要防範風險，也要開展合作，共同商討全球適用的規則標準，使AI服務於促進共同繁榮、維護共同安全。

精華 FAQ

  • 王毅指出，中美既有能力也有責任共同發展並管控AI，重點不只是防範風險，也要開展合作，商討全球適用的規則標準。

  • 報導稱，9月川習會後雙方同意建立中美AI對話，交流AI風險與惠益，並預定在11月舉行下一次對話，持續推進磋商。

  • 桑頓和佛里曼認為AI遭惡意利用是穩定的最大風險，盼美中加強合作；王毅則主張AI應向上向善，為共同繁榮與安全服務。

王毅 習近平 川習會

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