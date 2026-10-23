長征90周年大會 習近平：堅持黨絕對領導 官媒：「核心」是靈魂

中國官方22日在北京人民大會堂舉行「紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會」，中共總書記習近平出席大會、發表講話。(央視截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 長征90周年紀念大會在北京舉行，習近平強調堅持黨對軍隊絕對領導、推進全面從嚴治黨，並以「核心就是靈魂」論述呼應中共對領導核心的強調。

中國於下周召開20屆五中全會前夕，22日在北京人民大會堂舉行「紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會」。中共 總書記習近平 發表講話強調，號召走好新的長征路，必須堅守「五個必須」，包括持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷實現黨的自我淨化等；中共官媒人民日報發表評論指稱，1935年遵義會議形成以「毛澤東為核心」的黨的第一代中央領導集體，「核心就是靈魂」是長征的啟示。

新華社報導，中央政治局其餘六名常委包括李強 、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，以及中國國家副主席韓正亦出席大會。此外，在北京的中央政治局委員、中央書記處書記，中央軍委副主席等，以及中央黨政軍群各部門和北京市主要負責官員，解放軍和武警部隊官兵代表等約3000人參加大會。

報導表示，習近平在講話中向領導紅軍長征的毛澤東、周恩來、朱德等老一輩領導等致以崇高敬意，並指「是依靠黨的正確領導走出來的，黨的正確領導和毛澤東同志核心地位的確立，對於紅軍長征勝利具有決定性意義」。

習近平強調，長征的歷史從未遠去，長征的路在不斷延伸。全面建成小康社會的第一個百年奮鬥目標已如期實現，「我們正在新征程上致力於全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」。

習近平號召走好新的長征路，必須堅守五個必須，「必須加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，始終堅持黨對人民軍隊的絕對領導，如期實現建軍百年奮鬥目標，高質量推進國防和軍隊現代化。必須堅持黨的領導、加強黨的建設，持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷實現黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心」。

人民日報昨發表署名「任仲平」的文章指出，「核心就是靈魂、就是力量，思想就是旗幟、就是方向，是長征勝利的重大啟示」。歷史和現實充分表明，堅強的領導核心關乎黨和國家前途命運、黨和人民事業成敗。

中國官方22日在北京人民大會堂舉行「紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會」。(央視截圖)