烏外長見中大使 盼京推動俄烏和平 「發揮建設性作用」

烏克蘭外交部長西比哈(右)21日與中國駐烏克蘭大使馬升琨(左)會面。(取材自烏克蘭外交部)

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭外長西比哈會見中國駐烏大使，表達希望北京在俄烏和平進程中發揮建設性作用，雙方同時談及烏中經貿與雙邊合作。

美俄烏將重啟三方會談，及美中俄三國元首舉行會談的構想近來受到熱議之際，烏克蘭 外交部長西比哈（Andrii Sybiga）21日與中國駐烏克蘭大使馬升琨會面。烏方表示，雙方就推動俄烏戰爭的和平解決方案交換意見，並稱烏方期待北京發揮建設性作用。

烏克蘭外交部21日發布新聞稿表示，西比哈當天接見了馬升琨。兩人重點討論了在烏中建交35周年之際加強雙邊對話，並特別關注在國際組織框架內的合作、政治接觸發展、互訪交流、促進雙邊貿易，以及擴大烏克蘭產品進入中國市場的准入管道。

烏克蘭外交部續稱，雙方就中方可採取哪些舉措，以推動盡快實現和平解決方案交換意見。「烏方期待中方發揮建設性作用」。

烏方並稱，西比哈也向馬升琨及中國使團全體成員表達了個人謝意，感謝他們「在俄羅斯 每日發動大規模襲擊的情況下，依然在基輔繼續他們的工作」。

中國駐烏大使館也在官網公布二人會面消息，並指馬升琨是「應約」會見西比哈。雙方就中烏關係、兩國務實合作等交換意見。

在這之前，西比哈19日於社媒X平台發文稱，如果俄美中三國領導人會晤，將鼓勵俄羅斯總統普亭 繼續進行俄烏戰爭，並說烏俄美三國領導人之間的三方會晤，或許有助於更早結束這場戰爭。

克里姆林宮21日針對俄羅斯總統普亭、美國總統川普和中國國家主席習近平的三方會談表示，中方已開始準備相關事宜。川普先前已表示對三方會談的意願，中方則尚未對此表態。