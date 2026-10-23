我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

調查報告：中俄軍工合作加速升級 美與盟友應強化管制

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

C4ADS報告指中俄自2022年後在軍工與雙用途技術合作明顯升級，俄方藉中國供應鏈取得資源，中方則吸收俄羅斯國防研發經驗，美國因此呼籲加強管制。

美國一項最新發布的調查發現，俄羅斯國防工業相關企業正逐步進入中國供應鏈，中國正取得俄羅斯的設計和研究專長，兩國防務合作加速升級。美國專家呼籲，美國及其盟友應加強科技創新，並協調強化制裁與出口管制。

美國之音報導，總部位於華盛頓的非營利組織C4ADS於22日發布調查報告，指出自2022年以來，中俄在先進常規武器領域的合作加速，範圍從半導體、工具機到技術設計、測試服務及科學研究。俄羅斯可藉此取得受西方制裁限制的生產資源，中國則能吸收俄方國防設計與研發經驗。

報告以受美國制裁的俄羅斯微電子集團Element為例，指出該公司已在中國組裝晶片組，並於2025年夏季至少設立4家中國子公司。2026年4月，與Element有關聯的中國公司收購中國企業的電力電子智慧財產權及設備供應商。不過，C4ADS強調，目前證據不足以證明Element在中國生產軍用級半導體。

報告也指出，2023年俄羅斯進口、被西方列為高優先軍民兩用物項的商品中，超過九成由中國供應。俄羅斯研究機構2022年至2024年間至少9次向中國兵器工業集團提供飛機模型、風洞測試及相關數據；俄羅斯在烏克蘭使用無人機累積的戰場經驗，也可能有助中國研判未來台海衝突。

不過，中俄合作仍有限制。中國企業曾因擔心遭西方制裁，限制俄方取得部分高階晶片及精密設備；俄羅斯也曾起訴被控向中國分享敏感資訊的科學家。

C4ADS建議，美國及盟友加大科技創新投入、協調制裁與出口管制，並降低面對中國經濟施壓的脆弱性。美國戰略與國際研究中心副研究員齊默則認為，西方可透過選擇性施壓，提高中俄合作代價，削弱雙方關係。

精華 FAQ

  • 報告認為，中俄自2022年以來在先進常規武器與雙用途技術上的合作明顯加速，涉及半導體、工具機、設計、測試與科研等多個環節，合作深度持續提升。

  • 報告以受制裁的Element為例，指其已在中國組裝晶片組，並於2025年夏季至少設立4家中國子公司；相關公司也收購電力電子智慧財產權及設備供應商。

  • C4ADS建議美國及盟友增加科技創新投入，協調強化制裁與出口管制，並降低對中國經濟施壓的脆弱性；另有專家主張以選擇性施壓提高合作代價。

俄羅斯 烏克蘭

上一則

長征90周年大會 習近平：堅持黨絕對領導 官媒：「核心」是靈魂

下一則

李強訪俄 普亭讚北京最親密可靠夥伴 兩國關係不受第三方干擾

延伸閱讀

烏克蘭無人機：仰賴中製零件 轉向台和盟國採購有難處

烏克蘭無人機：仰賴中製零件 轉向台和盟國採購有難處
中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信
涉竊密 美制裁中國前Google工程師相關公司…北京促糾正

涉竊密 美制裁中國前Google工程師相關公司…北京促糾正
財政部鬆綁俄柴油制裁 川普：油價將創紀錄下降

財政部鬆綁俄柴油制裁 川普：油價將創紀錄下降

熱門新聞

全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格