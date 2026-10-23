調查報告：中俄軍工合作加速升級 美與盟友應強化管制

AI摘要 文章摘要整理： C4ADS報告指中俄自2022年後在軍工與雙用途技術合作明顯升級，俄方藉中國供應鏈取得資源，中方則吸收俄羅斯國防研發經驗，美國因此呼籲加強管制。

美國一項最新發布的調查發現，俄羅斯 國防工業相關企業正逐步進入中國供應鏈，中國正取得俄羅斯的設計和研究專長，兩國防務合作加速升級。美國專家呼籲，美國及其盟友應加強科技創新，並協調強化制裁與出口管制。

美國之音報導，總部位於華盛頓的非營利組織C4ADS於22日發布調查報告，指出自2022年以來，中俄在先進常規武器領域的合作加速，範圍從半導體、工具機到技術設計、測試服務及科學研究。俄羅斯可藉此取得受西方制裁限制的生產資源，中國則能吸收俄方國防設計與研發經驗。

報告以受美國制裁的俄羅斯微電子集團Element為例，指出該公司已在中國組裝晶片組，並於2025年夏季至少設立4家中國子公司。2026年4月，與Element有關聯的中國公司收購中國企業的電力電子智慧財產權及設備供應商。不過，C4ADS強調，目前證據不足以證明Element在中國生產軍用級半導體。

報告也指出，2023年俄羅斯進口、被西方列為高優先軍民兩用物項的商品中，超過九成由中國供應。俄羅斯研究機構2022年至2024年間至少9次向中國兵器工業集團提供飛機模型、風洞測試及相關數據；俄羅斯在烏克蘭 使用無人機累積的戰場經驗，也可能有助中國研判未來台海衝突。

不過，中俄合作仍有限制。中國企業曾因擔心遭西方制裁，限制俄方取得部分高階晶片及精密設備；俄羅斯也曾起訴被控向中國分享敏感資訊的科學家。

C4ADS建議，美國及盟友加大科技創新投入、協調制裁與出口管制，並降低面對中國經濟施壓的脆弱性。美國戰略與國際研究中心副研究員齊默則認為，西方可透過選擇性施壓，提高中俄合作代價，削弱雙方關係。