李強訪俄 普亭讚北京最親密可靠夥伴 兩國關係不受第三方干擾
李強訪俄期間與普亭、米舒斯京會晤，雙方重申中俄全面協作並推進能源、科技、交通等合作，同時批評外部干涉破壞歐亞穩定。
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李強訪俄期間與普亭、米舒斯京會晤，雙方重申中俄全面協作並推進能源、科技、交通等合作，同時批評外部干涉破壞歐亞穩定。
中國國務院總理李強21日與俄羅斯總統普亭於聖彼得堡會晤，普亭表示，「中國過去、現在和將來都是俄方最親密、最可靠的夥伴」。俄方願同中方深化能源、農業、太空、民用核能、等領域務實合作。他並表示，支持中方主辦亞太經合組織(APEC)峰會。雙方發布的聯合公報表示，「破壞性外部干涉」是當前破壞亞歐大陸穩定的主要原因。
李強此次是應俄國總理米舒斯京邀請赴俄舉行中俄總理第31次定期會晤，並再與普亭會見。
新華社報導，李強首先轉達中國國家主席習近平對普亭的問候和祝願，並表示今年兩國元首兩度會晤，就深化中俄關係與合作作出進一步規畫。中方願同俄方加強戰略溝通，夯實政治互信，拓展全方位互利合作，持續增進兩國人民福祉。
李強指出，中方願同俄方加強能源資源、經貿投資、交通運輸等務實合作。他說，當今世界單邊主義、霸權主義大行其道，中方願同俄方加強在重大問題上溝通協調，密切在上合組織、金磚國家等多邊平台的配合，團結更多全球南方力量，捍衛共同利益。
據中方通稿，普亭亦請李強轉達對習近平的問候，並預祝中國20屆五中全會成功舉行。普亭說，今年自己與習近平多次會晤，為推進俄中新時代全面戰略協作夥伴關係達成新的關鍵共識。俄中關係建立在平等尊重、互利共贏、照顧彼此關切基礎上，不受國際風雲變幻影響，也不受第三方干擾。
普亭說，俄方願同中方深化能源、農業、太空、民用核能、資訊技術、人工智慧、交通運輸等領域務實合作，共同辦好「俄中教育年」，擴大人文交流。他還提到，俄方支持中方主辦今年APEC領導人非正式會議、明年擔任金磚國家主席國。
另外，李強與米舒斯21日會面簽署聯合公報表示，「破壞性外部干涉是當前破壞亞歐中國穩定的主要原因」。公報也提及兩國並將推升貨運量、行駛班次，強攻北極航道，保障能源通道安全可靠運作。
該公報也表示，雙方堅決譴責任何外部武力脅迫行徑，此類行徑旨在破壞基於平等原則、兼顧各國核心利益的歐亞團結進程、互利合作與發展。
李強此次應俄國總理米舒斯京邀請赴俄，先出席中俄總理第31次定期會晤，之後又在聖彼得堡與俄羅斯總統普亭會面，討論雙邊合作與國際議題。 普亭稱中國過去、現在和將來都是俄方最親密、最可靠的夥伴，並表示願在能源、農業、太空、民用核能、資訊技術、人工智慧與交通等領域深化合作。 聯合公報指出，破壞性外部干涉是當前破壞亞歐大陸穩定的主要原因；雙方也表示將加強在上合組織、金磚國家等平台協調，並支持彼此主辦重要國際會議。
精華 FAQ
李強此次應俄國總理米舒斯京邀請赴俄，先出席中俄總理第31次定期會晤，之後又在聖彼得堡與俄羅斯總統普亭會面，討論雙邊合作與國際議題。
普亭稱中國過去、現在和將來都是俄方最親密、最可靠的夥伴，並表示願在能源、農業、太空、民用核能、資訊技術、人工智慧與交通等領域深化合作。
聯合公報指出，破壞性外部干涉是當前破壞亞歐大陸穩定的主要原因；雙方也表示將加強在上合組織、金磚國家等平台協調，並支持彼此主辦重要國際會議。
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