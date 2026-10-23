李強訪俄 普亭讚北京最親密可靠夥伴 兩國關係不受第三方干擾

中國國務院總理李強（左）21日在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭（右）。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 李強訪俄期間與普亭、米舒斯京會晤，雙方重申中俄全面協作並推進能源、科技、交通等合作，同時批評外部干涉破壞歐亞穩定。

中國國務院總理李強 21日與俄羅斯總統普亭 於聖彼得堡會晤，普亭表示，「中國過去、現在和將來都是俄方最親密、最可靠的夥伴」。俄方願同中方深化能源、農業、太空、民用核能、等領域務實合作。他並表示，支持中方主辦亞太經合組織(APEC )峰會。雙方發布的聯合公報表示，「破壞性外部干涉」是當前破壞亞歐大陸穩定的主要原因。

李強此次是應俄國總理米舒斯京邀請赴俄舉行中俄總理第31次定期會晤，並再與普亭會見。

新華社報導，李強首先轉達中國國家主席習近平對普亭的問候和祝願，並表示今年兩國元首兩度會晤，就深化中俄關係與合作作出進一步規畫。中方願同俄方加強戰略溝通，夯實政治互信，拓展全方位互利合作，持續增進兩國人民福祉。

李強指出，中方願同俄方加強能源資源、經貿投資、交通運輸等務實合作。他說，當今世界單邊主義、霸權主義大行其道，中方願同俄方加強在重大問題上溝通協調，密切在上合組織、金磚國家等多邊平台的配合，團結更多全球南方力量，捍衛共同利益。

據中方通稿，普亭亦請李強轉達對習近平的問候，並預祝中國20屆五中全會成功舉行。普亭說，今年自己與習近平多次會晤，為推進俄中新時代全面戰略協作夥伴關係達成新的關鍵共識。俄中關係建立在平等尊重、互利共贏、照顧彼此關切基礎上，不受國際風雲變幻影響，也不受第三方干擾。

普亭說，俄方願同中方深化能源、農業、太空、民用核能、資訊技術、人工智慧、交通運輸等領域務實合作，共同辦好「俄中教育年」，擴大人文交流。他還提到，俄方支持中方主辦今年APEC領導人非正式會議、明年擔任金磚國家主席國。

另外，李強與米舒斯21日會面簽署聯合公報表示，「破壞性外部干涉是當前破壞亞歐中國穩定的主要原因」。公報也提及兩國並將推升貨運量、行駛班次，強攻北極航道，保障能源通道安全可靠運作。

該公報也表示，雙方堅決譴責任何外部武力脅迫行徑，此類行徑旨在破壞基於平等原則、兼顧各國核心利益的歐亞團結進程、互利合作與發展。