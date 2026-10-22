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讚北京「最親密可靠夥伴」 普亭：支持中方主辦APEC峰會

記者陳宥菘／即時報導
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中國國務院總理李強（左）21日在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭。（歐新社）
中國國務院總理李強（左）21日在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

普亭在聖彼得堡會見李強時，重申俄方支持中方主辦今年APEC峰會，並強調中俄關係不受外部干擾，雙方也將持續擴大各領域務實合作。

俄羅斯總統普亭預計11月赴中國深圳出席亞太經合會（APEC）峰會，並與中國國家主席習近平舉行今年第3度會晤前夕，普亭21日下午先在聖彼得堡會見中國國務院總理李強，強調俄方支持中方主辦今年APEC峰會，並指中國過去、現在和將來都是俄方最親密、最可靠的夥伴。

新華社報導，當地時間21日下午，李強在聖彼得堡會見普亭。李強首先轉達習近平對普亭的問候和祝願，並表示今年兩國元首兩度會晤，就深化中俄關係與合作作出進一步規畫。中方願同俄方加強戰略溝通，夯實政治互信，拓展全方位互利合作，持續增進兩國人民福祉。

李強指出，中方願同俄方更好發揮經濟互補優勢，維護當前雙方合作的良好發展態勢，加強能源資源、經貿投資、交通運輸等務實合作，取得更多積極成果，促進兩國共同繁榮。雙方要扎實辦好「中俄教育年」，增進兩國民眾相互理解和友誼。

李強表示，當今世界，單邊主義、霸權主義大行其道。中方願同俄方加強在重大問題上的溝通協調，密切在上合組織、金磚國家等多邊平台的配合，團結更多全球南方力量，捍衛共同利益，維護公平正義。

據中方通稿，普亭亦請李強轉達對習近平的問候，並預祝中國共產黨二十屆五中全會成功舉行。普亭說，今年自己與習近平多次會晤，為推進俄中新時代全面戰略協作夥伴關係達成新的關鍵共識。俄中關係建立在平等尊重、互利共贏、照顧彼此關切基礎上，不受國際風雲變幻影響，也不受第三方干擾。中國過去、現在和將來都是俄方最親密、最可靠的夥伴。

普亭說，俄方願同中方深化能源、農業、太空、民用核能、資訊技術、人工智慧、交通運輸等領域務實合作，共同辦好「俄中教育年」，擴大人文交流。他還提到，俄方支持中方主辦今年亞太經合組織領導人非正式會議、明年擔任金磚國家主席國。

李強此次赴俄是應俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）邀請，前往舉行中俄總理第31次定期會晤。

精華 FAQ

  • 普亭表示，今年與習近平多次會晤已為雙邊關係形成新共識，強調俄中關係建立在平等尊重、互利共贏與彼此照顧關切之上，不受國際局勢或第三方影響。

  • 李強提出要加強戰略溝通、夯實政治互信，並擴大能源資源、經貿投資、交通運輸等務實合作，同時辦好中俄教育年，增進兩國民眾理解與友誼。

  • 普亭明確表態支持中方主辦今年APEC領導人非正式會議，也支持中國明年擔任金磚國家主席國；李強則表示雙方將在上合、金磚等平台密切協調。

普亭 APEC 俄羅斯

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