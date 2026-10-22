觀察站／中國「督導企業，倒查三年」 真正目的曝光

AI摘要 文章摘要整理： 中國在經濟下行壓力下傳出對企業及重點項目「倒查三年」督導，主要核查資金使用與項目推進情況，藉此為年底財政衝刺鋪路。

中國國家統計局公布第三季宏觀數據，核心數據不如預期，新定調則是「頂住壓力保持平穩運行」。在數據大都表現不佳下，工業表現還可以，在內需低落下顯示外需仍是重要支撐。在這一狀態下，穩企業、穩工業、穩出口是必然的選擇，但經濟界卻傳出「督導企業，倒查三年」之說，這所為何來。

所謂「督導企業，倒查三年」之說，應非空穴來風，但必須說完整些，即倒查是要查什麼，督導的內容何在，弄明白了才知這針對企業的行動，原來是跟各方一樣，對經濟走不出下行特別著急，想給企業輸血，輸血前先體檢。

要對企業「倒查三年」看來確有其事，那查些什麼呢，較準確訊息是要核查中央預算內投資、「兩重」、「兩新」項目。

具體而言，中央預算內投資主要指中國政府透過中央財政一般公共預算安排、用於固定資產投資的財政性建設資金，對項目投入分為直接投資、資本金注入、投資補助、貼息等四種方式；「兩重」項目，主要指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設的項目；「兩新」項目，則是指新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。

中央預算內投資項目、「兩重」、「兩新」項目，都是由中國國家發展和改革委員會負責審批、安排和管理，這也意味著，今次要「倒查」的主事者是國家發改委。又因為「兩重」、「兩新」都是2024年開始有的，所以由2024年查起，算來是「倒查三年」。

那倒查目的何在呢，用最簡潔的話說，是查項目有沒有幹好，說囉嗦點則是查項目是不是真的推進，資金是不是按規矩用。而要面對的問題主要有兩種情況，即資金支付率不對頭，有的甚至為零，這就要查錢被扣在哪個環節了；另一種情況，則是項目超期，該驗收未驗收，其間可能有企業拖期的問題，可能有地方政府推動不力的問題。

對有的敏感項目，則要細到查立項時間、建設主體、總投資、獲批補助額度、核定投資範圍、建設內容等，一項一項來對。

按近年的慣例，只要有中央出手督導進行「倒查」，沒有查不出問題的，一查出問題就一定有人頭落地，包括地方政府領導、大企業頭頭。在這層意義上，地方是高度緊張，經濟界是坐觀其變。

「督導企業，倒查三年」行動，據說時間安排是本月下旬開始，到11月底結束，對外將說是一個專項督導。這個行動本身和時間安排本身，跟另一行動高度關連，那就是時近年底，財政資金的使用也要衝刺了，中國財政部長已在中共黨刊上，為這一衝刺行動定出了基調。

中國財政資金，透過多種形式派出，包括對地方的轉移支付、政府債券、直接投資，財政補貼、等多種形式。僅是第四季政府債券淨融資額，就有約4兆人民幣(約5900億美元)。這些投資形式不同，手段各異，但最後要落在企業層面。所以預計未來數十天中，又來一大輪財政政策發力，形成貼息規模擴大、銀行放貸能力增強、重點領域的信貸投放增加的大浪襲來之勢。

浪大風高，來之前怕出事，先行倒查，全力督導，務必令年底的財政衝刺，力求刺出經濟增長之花。