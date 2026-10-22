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王岐山宴請清華大學經管學院顧委會代表 晤主席庫克

記者林則宏／綜合報導
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中國國務院副總理丁薛祥13日在北京會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表。(...
中國國務院副總理丁薛祥13日在北京會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

清華經管學院顧委會舉行2026年會議，王岐山宴請委員代表、丁薛祥會見庫克等人，雙方並就人工智慧合作與治理交流。

清華大學經濟管理學院20日發布新聞稿指出，該院顧問委員會本月13、14日舉行2026年會議，共有包括蘋果公司前執行長庫克在內的26位委員參加。13日晚，中國前國家副主席、該顧問委員會名譽主席王岐山在釣魚台國賓館會見並宴請委員代表。

清華大學經管學院顧問委員會是在已故中國前總理朱鎔基推動下於2000年10月成立，並由朱鎔基擔任創始名譽主席，這也讓清華大學經管學院顧問委員會從一開始就不是一般的商學院諮詢機構，而是受中國最高決策層關注的非正式高端對話管道，也是跨國企業領袖與中國政經核心層重要的溝通平台。

過去幾年，隨著中國政壇人事異動頻繁，每年清華大學經濟管理學院顧問委員會年會中方人員出席情況，也成為外界觀察中國政治動向的另一扇窗口。

根據清華大學經濟管理學院新聞稿，中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥13日在北京會見該顧問委員會委員代表，重點就人工智慧發展和治理進行交流。顧問委員會主席庫克等人發言，讚賞中國在人工智慧等領域的發展成就，表示願繼續深耕中國、拓展合作，更好發揮橋梁紐帶作用。

北京清華大學經濟管理學院顧問委員會今年年會由蘋果公司前執行長庫克主持。(取材自北...
北京清華大學經濟管理學院顧問委員會今年年會由蘋果公司前執行長庫克主持。(取材自北京清華大學經濟管理學院網站)

參加會見的顧問委員會特邀專家包括：中國人民銀行（央行）周小川、中國銀監會前主席劉明康、全國人大財經委前副主任委員郭樹清等人。

新聞稿稱，2025年起，顧問委員會會議新增中國經濟研討會環節。今年該環節特邀中國全國政協經濟委員會副主任尹艷林，中國社會科學院大學教授、國務院原副秘書長江小涓作主旨演講並與顧問委員互動交流。

清華大學經濟管理學院顧問委員會今年新增委員三人：Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳、超微執行長為蘇姿丰、瑞士百達集團高級管理合夥人百達銘（Marc Pictet）。另，根據官網資料，鴻海集團創辦人郭台銘、阿里巴巴創辦人馬雲、Meta執行長查克柏格也是該顧問委員會委員，但前述幾人均未出現在今年年會出席名單中。

北京清華大學經濟管理學院顧問委員會2026年會議10月13、14日舉行，這是該顧...
北京清華大學經濟管理學院顧問委員會2026年會議10月13、14日舉行，這是該顧問委員會成立以來的第27次年度會議，共有26位委員參會。(取材自北京清華大學經濟管理學院網站)

精華 FAQ

  • 清華經管學院公告指出，王岐山於13日晚在釣魚台國賓館會見並宴請顧委會委員代表，這是該委員會年會期間的重要中方接待活動之一。

  • 新聞稿顯示，丁薛祥與委員代表的會見重點放在人工智慧的發展與治理，庫克等人也談到中國在相關領域的成就與未來合作方向。

  • 今年新增3位委員，分別是Nvidia執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰，以及瑞士百達集團高級管理合夥人百達銘，反映委員會持續吸納國際企業領袖。

釣魚台 庫克 國務院

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