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曾發表「中國崩潰論」 美教授沈大偉時隔11年獲中國接待

記者林宸誼／綜合報導
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中國人民外交學會副會長耿爽（左）會見美國學者沈大偉。(取材自外交學會微信公眾號)
中國人民外交學會副會長耿爽（左）會見美國學者沈大偉。(取材自外交學會微信公眾號)

AI摘要

文章摘要整理：

美國中國問題專家沈大偉時隔11年再受中國外交學會接待，外界視為先前「中國崩潰論」風波正式翻篇，顯示中方對其態度明顯回暖。

曾發表「中國崩潰論」的美國知名中國問題專家沈大偉（David Shambaugh），19日獲中國人民外交學會副會長耿爽接待。這是中國官方時隔11年再次公開接待沈大偉，被視為雙方關係解凍的訊號。

據「中國人民外交學會」微信公眾號發布，耿爽19日在外交學會會見美國喬治華盛頓大學教授兼中國政策計畫主任沈大偉，雙方就中美關係交換意見。官方通報未揭露會談的具體內容。

73歲的沈大偉是美國知名中國問題專家，長期研究中國政治、外交及中美關係，曾與中國學術界保持密切往來，但2015年發表「中國崩潰論」文章後，與中國官方的關係急轉直下。

沈大偉1979年中美建交後赴中留學，先後在南開大學、復旦大學學習漢語，並在北京大學國際政治系從事博士研究，曾多次獲邀到中共中央黨校等機構演講，也曾在美國國務院及國家安全委員會任職，長期參與美國對華政策研究；但2015年3月，他在華爾街日報發表題為「即將到來的中國崩潰」的評論文章，在中國引發強烈爭議。

沈大偉後來解釋，文章標題由華爾街日報編輯擬定，未能準確反映他的原意。他強調自己並不認同「中國崩潰論」。

港媒明報稱，文章發表後，中國有關部門曾要求中國高校及智庫不得邀請或接待沈大偉，此後長達九年未獲准進入中國。直到2024年他才重新訪問北京，並造訪北京清華大學戰略與安全研究中心。

今年5月美國總統川普訪中後，沈大偉再次應邀赴北京，在中國智庫全球化智庫（CCG）發表演講，與多國駐中外交官及中國國際關係學者交流。他當時透露，這是他11年來第2次訪問北京。明報指，如今北京外交機構11年來首次公開接待沈大偉，代表「崩潰」風波正式翻篇。

對於中美關係，沈大偉今年9月底在「中美聚焦」網站撰文指出，川普與中國國家主席習近平今年5、9月的2次會晤有助於穩定兩國關係，但雙方仍缺乏制度化溝通機制。即使領導人關係改善，也難以消除中美長期存在的結構性競爭。

沈大偉以房屋作比喻，指出兩國領導人的良好個人關係構成「天花板」，雙方達成的戰略穩定框架構成「地板」，但要維持關係穩定，還需要作為「牆壁」的政府間溝通機制，以有效管控分歧。

精華 FAQ

  • 他19日由中國人民外交學會副會長耿爽接待，雙方在外交學會會面並就中美關係交換意見。官方通報未公開具體談話內容，但此舉被視為關係改善的訊號。

  • 關鍵原因是他2015年在《華爾街日報》發表題為「即將到來的中國崩潰」的文章，在中國引發強烈爭議。之後中方一度限制相關高校與智庫邀請或接待他。

  • 他認為川普與習近平的會晤有助穩定局勢，但中美仍缺乏制度化溝通機制，長期競爭難以消除。他以「天花板、地板、牆壁」比喻，強調需要政府間溝通管道。

耿爽 國務院 中共

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