APEC深圳峰會 美俄中擬3方會談 北京被指歡迎但不積極

中國國務院總理李強(左)21日在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭(右)。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： APEC深圳峰會被傳可能促成美俄中三方元首會談，但中方未積極推動，三方也尚未就議程達成共識；同時李強訪俄，俄方重申對中能源供應。

藉下月APEC 深圳峰會舉行美俄中三國元首會談的構想受到熱議，但港媒報導稱中國官員私下表示歡迎，但並未積極推動，三國尚未討論議程或準備工作。另有觀察人士表示，若三方會談成形，俄將是最大受益者。中國總理李強21日則在俄羅斯 聖彼得堡會晤俄總理米舒斯京，李強表示願推動各領域合作。米舒斯京表示，將確保對中國不間斷地能源供應。李強當天並在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭 。

香港南華早報報導，美國總統川普已表示，願在APEC峰會期間與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭會談，川普說想談核武管制和貿易。普亭先前表示「完全支持」三方會談，但必須先訂定議程，而是否舉行取決於「身為東道主的中國」。外界認為，普亭想談俄烏戰爭。

中國學者指出，三方會談取決於能否就議程達成共識。專家表示，若三方會談舉行，俄羅斯將會是最大受益者，會談將象徵俄羅斯國際孤立局面結束，也彰顯其大國地位，川普則能藉此展現「有能力與其他大國打交道」，但此舉恐令美國盟友不安。

報導說，中國官員私下對三方會談表示歡迎，但並未積極推動，三國幾乎未對議程或準備工作進行實質討論。中國外交部發言人毛寧近日被問到此事時，都回答「沒有相關資訊可以提供」。

中國人民大學重陽金融研究院長王文認為，如果三方各自盤算的議程或議題存在根本落差，會談就極不可能舉行。只有聚焦各方具有共識領域，避開彼此「紅線」，對話才可能實現。

王文說，中方希望三方會談討論全球性、建設性且符合各方共同利益議題，例如大國關係風險、全球經濟復甦、糧食能源安全及氣候變遷，但反對任何要求中方加入特定陣營壓力，也不會接受「不公平提議」，例如強迫中方參與美俄核武軍控談判。他認為不應對這場會談抱持過高期待，三方頂多建立一個危機溝通管道，避免發生戰略誤判。

約翰霍普金斯高等國際研究學院教授芮德成科認為，他懷疑習近平是否對這場峰會抱持高度熱情。習近平和普亭過去曾在三方機制下合作，但這次的層次完全不同，且可能是習近平難以應對的會談形式。

另中國外交部、俄通社報導，李強21日在聖彼得堡與米舒斯京共同主持中俄總理第31次定期會晤。米舒斯京表示，俄羅斯將繼續確保對中國可靠、不間斷地能源供應，並深化雙方能源合作。

據報導，李強表示，面對複雜動盪的國際形勢，中俄以富有活力和韌性的合作應對外部環境的不確定性，中方願與俄方推動各領域合作持續深化，將兩國元首共識轉化為具體成果。

米舒斯京指出，俄中全面戰略協作夥伴關係處於「歷史最高水平」，兩國經貿合作勢頭良好，俄羅斯也持續是中國主要石油與天然氣供應國之一。

雙方同意加強經貿投資、能源、互聯互通、航太、金融及工業等領域合作，並拓展人工智慧、生物技術及數位經濟等新興領域，同時深化教育、旅遊、文化及青年交流。

會晤後，兩國總理簽署聯合公報，並達成經貿、航太、科技及教育等領域合作文件。

當地時間21日上午，中國國務院總理李強在聖彼得堡同俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第31次定期會晤，並在會晤後簽署「中俄總理第31次定期會晤聯合公報」。(央視截圖)