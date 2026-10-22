APEC深圳峰會 美俄中擬3方會談 北京被指歡迎但不積極
APEC深圳峰會被傳可能促成美俄中三方元首會談，但中方未積極推動，三方也尚未就議程達成共識；同時李強訪俄，俄方重申對中能源供應。
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APEC深圳峰會被傳可能促成美俄中三方元首會談，但中方未積極推動，三方也尚未就議程達成共識；同時李強訪俄，俄方重申對中能源供應。
藉下月APEC深圳峰會舉行美俄中三國元首會談的構想受到熱議，但港媒報導稱中國官員私下表示歡迎，但並未積極推動，三國尚未討論議程或準備工作。另有觀察人士表示，若三方會談成形，俄將是最大受益者。中國總理李強21日則在俄羅斯聖彼得堡會晤俄總理米舒斯京，李強表示願推動各領域合作。米舒斯京表示，將確保對中國不間斷地能源供應。李強當天並在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭。
香港南華早報報導，美國總統川普已表示，願在APEC峰會期間與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭會談，川普說想談核武管制和貿易。普亭先前表示「完全支持」三方會談，但必須先訂定議程，而是否舉行取決於「身為東道主的中國」。外界認為，普亭想談俄烏戰爭。
中國學者指出，三方會談取決於能否就議程達成共識。專家表示，若三方會談舉行，俄羅斯將會是最大受益者，會談將象徵俄羅斯國際孤立局面結束，也彰顯其大國地位，川普則能藉此展現「有能力與其他大國打交道」，但此舉恐令美國盟友不安。
報導說，中國官員私下對三方會談表示歡迎，但並未積極推動，三國幾乎未對議程或準備工作進行實質討論。中國外交部發言人毛寧近日被問到此事時，都回答「沒有相關資訊可以提供」。
中國人民大學重陽金融研究院長王文認為，如果三方各自盤算的議程或議題存在根本落差，會談就極不可能舉行。只有聚焦各方具有共識領域，避開彼此「紅線」，對話才可能實現。
王文說，中方希望三方會談討論全球性、建設性且符合各方共同利益議題，例如大國關係風險、全球經濟復甦、糧食能源安全及氣候變遷，但反對任何要求中方加入特定陣營壓力，也不會接受「不公平提議」，例如強迫中方參與美俄核武軍控談判。他認為不應對這場會談抱持過高期待，三方頂多建立一個危機溝通管道，避免發生戰略誤判。
約翰霍普金斯高等國際研究學院教授芮德成科認為，他懷疑習近平是否對這場峰會抱持高度熱情。習近平和普亭過去曾在三方機制下合作，但這次的層次完全不同，且可能是習近平難以應對的會談形式。
另中國外交部、俄通社報導，李強21日在聖彼得堡與米舒斯京共同主持中俄總理第31次定期會晤。米舒斯京表示，俄羅斯將繼續確保對中國可靠、不間斷地能源供應，並深化雙方能源合作。
據報導，李強表示，面對複雜動盪的國際形勢，中俄以富有活力和韌性的合作應對外部環境的不確定性，中方願與俄方推動各領域合作持續深化，將兩國元首共識轉化為具體成果。
米舒斯京指出，俄中全面戰略協作夥伴關係處於「歷史最高水平」，兩國經貿合作勢頭良好，俄羅斯也持續是中國主要石油與天然氣供應國之一。
雙方同意加強經貿投資、能源、互聯互通、航太、金融及工業等領域合作，並拓展人工智慧、生物技術及數位經濟等新興領域，同時深化教育、旅遊、文化及青年交流。
會晤後，兩國總理簽署聯合公報，並達成經貿、航太、科技及教育等領域合作文件。
外界雖熱議三方元首會談構想，但報導指出，三國尚未就議程或準備工作進行實質討論，會談能否成形仍取決於能否先達成共識。 港媒稱中國官員私下對會談表示歡迎，但並未積極推動；中方也強調不接受不公平提議，尤其反對被迫加入特定陣營或參與軍控談判。 觀察人士認為俄羅斯可能是最大受益者，因為會談可象徵其國際孤立局面結束並凸顯大國地位；川普則可展現外交能力，但也可能讓盟友不安。
精華 FAQ
外界雖熱議三方元首會談構想，但報導指出，三國尚未就議程或準備工作進行實質討論，會談能否成形仍取決於能否先達成共識。
港媒稱中國官員私下對會談表示歡迎，但並未積極推動；中方也強調不接受不公平提議，尤其反對被迫加入特定陣營或參與軍控談判。
觀察人士認為俄羅斯可能是最大受益者，因為會談可象徵其國際孤立局面結束並凸顯大國地位；川普則可展現外交能力，但也可能讓盟友不安。
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