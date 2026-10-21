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習推「東數西算」 國家數據集團成立 加強核心技術攻關

記者廖士鋒／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國成立國家數據集團，配合東數西算布局推進數據基建與核心技術攻關，並以數據資源整合運營強化數字中國與全球競爭優勢。

中共總書記習近平赴內蒙古考察「東數西算」工程後，中國國家數據集團昨在河北雄安新區成立，中共政治局常委兼副總理丁薛祥稱，要加快數據基礎設施建設，加強關鍵核心技術攻關，著力在數據領域發揮戰略性、引領性、支撐性作用。

專家認為，此舉將有效提升中國在全球數據資源競爭中的地位。

據新華社，丁薛祥昨出席國家數據集團有限公司成立大會。他表示，組建國家數據集團有限公司，是以中共總書記習近平為核心的黨中央從全局和戰略高度作出的重要決策部署，「對於充分把握人工智慧發展先機、加快建設數字中國、構筑國家競爭新優勢具有重要意義」。

他指出要切實做好公司組建運營工作，努力打造世界一流數據科技企業。丁薛祥強調，國家數據集團要統籌發展和安全，深化數據要素服務，加快數據基礎設施建設，加強關鍵核心技術攻關，著力在數據領域發揮戰略性、引領性、支撐性作用。要建立健全運營管理體制機制。要把黨的領導貫穿企業組建發展全過程各方面。

中國國務院國資委昨公告組建國家數據集團，該集團是一家「以數據資源開發利用為主責主業」的中央企業。人民郵電報報導，該集團黨組書記、董事長由中國聯通總經理簡勤擔任，國家數據局副局長陳榮輝任黨組副書記、總經理。

中國國家數據專家諮詢委員會委員張向宏表示，國家數據集團將承擔起開發、整合和運營國家級數據資源的重任，推動數據資源的跨行業、跨區域流動與共享，大幅提升數據資源配置效率。他強調這在全球範圍內也是一種先行先試，將有效提升大陸在全球數據資源競爭中的地位。

精華 FAQ

  • 在習近平赴內蒙古考察「東數西算」工程後，中國國家數據集團於河北雄安新區成立，顯示官方正加速推進數字基建與數據資源整合布局。

  • 丁薛祥要求集團統籌發展和安全，深化數據要素服務，加快數據基礎設施建設，加強關鍵核心技術攻關，並建立健全運營管理體制機制。

  • 該集團以數據資源開發利用為主責主業，將承擔國家級數據資源開發、整合與運營，推動跨行業、跨區域共享，提升資源配置效率與全球競爭力。

習近平 中共

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