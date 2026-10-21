新聞分析／中共五中下周登場 罕見三大準備重疊交叉

AI摘要 文章摘要整理： 中共20屆五中全會將政治、思想與組織準備罕見重疊，議程聚焦全面從嚴治黨、習近平黨建思想梳理及地方換屆與反腐整肅。

中共 近期所有政經動作，都與中共20屆五中全會相關。中共五中全會26日起一連4天在北京召開，這次中共中全會有三看點，由遠而近是中共21大的前哨戰、習近平 建黨思想全面梳理、地方換屆進入省市級的政治梳理。這相當於中共政治大事前的政治準備、思想準備和組織準備，全部壓縮到今次中共五中。

首先是政治準備。傳統上中共代表大會的政治和思想準備，會在上一屆的六中全會來進行。20屆中共的全會會期發生變化，那就是傳統上由五中全會討論新五年規畫的議程，因全會會期展延被迫提前到四中全會去完成，如此一來原本討論政治議題，為下屆中共全國代表大會作政治準備和思想準備的六中全會，被提早安排進五中全會，是以今次中共五中全會以中共黨建為主要議程，但背後有更深層的政治主題。明年上半年的六中全會，可能忙些具體事情。

今次中共五中全會，還要細品其透過不傳達的領導人大會講話、以及會議的分組分團討論，可能傳達的政治準備訊號，特別是看政治路線、重大政治原則的表述，就是中共21大政治報告的先聲。

再看思想準備。今次中共20屆五中全會，定下題目是從嚴治黨，要拿出一份全會決定即「持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。這份決定的核心內容，是習近平提出的中共黨建「14個堅持」，以及組織體系、教育體系、監管體系、制度體系、責任體系等「治黨五大體系」，以及「一個核心」即加強黨的領導。

最後看組織準備。本來就算中共六中也沒有組織人事準備的議題，但今次這一議題也壓縮到中共五中，這是今年年初開始的基層政權換屆。從時間表上也可看到，中共20屆五中的召開時間，正好與關鍵的市級換屆時間重合。從這個重合意義上，就可理解因何黨刊「求是」要發表習近平文章，突出換屆和用人；也可理解因何近期大面積抓捕各類貪腐的官員幹部。包括不知進退的黃奇帆。但最需要仔細揣摩的，是今次中共20屆五中，罕有的三大準備重疊交叉。