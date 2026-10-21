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川習將於11月APEC第3會 美中忙敲定投資協議

編譯周辰陽／綜合報導
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美中正加緊為11月深圳APEC川習會鋪路，力拚完成投資委員會架構與延長貿易休戰，但受政治與產業疑慮影響，協議恐延後至12月G20峰會。

美國總統川普與中國國家主席習近平11月將在深圳亞太經合會(APEC)峰會期間再次會晤，這將是兩人今年第三次會面。南華早報20日獨家報導，美中正趕在峰會前敲定具體投資協議，同時就延長貿易協議展開談判。

報導說，成立美中投資委員會是5月北京川習會宣布的重要成果之一，但因美國國內對中國投資有意見，尤其汽車製造業反對，進程陷入停滯。

多名消息人士透露，自9月白宮川習會以來，投資委員會談判已取得相當大進展，未來幾周仍須密集磋商，才能克服制度架構與經濟協議談判障礙。

相較之下，美中貿易委員會已在9月華府會談後完成制度化。消息人士指出，談判團隊正仿照這個新成立的貿易論壇，確立投資委員會組織架構與職權範圍。

知情人士透露，美中正尋找兩國境內潛在投資機會，但由於投資中國涉及政治敏感問題，談判仍以美國境內投資項目為主。雙方正討論一份初步篩選的項目清單，供中國企業考慮投資美國非敏感產業，包括電動車、電池儲能及電力設備基礎設施等領域。

不過，兩名消息人士表示，這些領域對中國企業仍可能存在政治與商業的風險，談判團隊不排除轉向消費品產業。另名消息人士指出，美國企業領袖擔心陸企加劇國內市場競爭，持續反對投資委員會，剩下的議題相當「棘手」，仍存在「重大落差」。

川普多次提出允許中國企業赴美設廠構想，但2名消息人士認為，考量美中關係的政治現實及華府政策不確定性，無論投資哪個產業，中國企業都不太可能在美國進行大規模長期投資。

延長貿易休戰也是雙方談判重點。3名消息人士表示，美中都試圖利用各自籌碼，在延長協議時爭取最大利益。中方掌握稀土供應，美國則握有噴射引擎及飛機零組件出口籌碼。

川普5月訪中期間，北京同意購買200架波音飛機，但交易至今尚未落實。1名消息人士表示，雖然相關談判朝「正面方向」發展，但在APEC峰會期間宣布協議的可能性似乎正在降低。另一名消息人士說，北京正將波音訂單作為貿易休戰談判的籌碼，中國還將關鍵礦產視為「最有效經濟武器」，不願增加供應。

不過，雙方都知道除了延長協議別無選擇，但談判可能無法趕在APEC峰會前完成，將延續至12月的美國佛州20國集團(G20)峰會。

精華 FAQ

  • 兩人預計11月在深圳APEC峰會期間再度會面，這將是今年第3次會晤，也被視為美中在投資與貿易談判上的重要節點。

  • 雙方正加緊敲定具體投資協議，並商談延長貿易休戰。貿易委員會已完成制度化，投資委員會則仍需就架構與職權範圍密集磋商。

  • 投資中國在美國內具高度政治敏感性，且企業界憂心競爭壓力，使談判出現重大落差。若APEC前來不及完成，協議可能延至12月G20峰會。

APEC 川習會 習近平

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