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紀念「長征勝利90年」 中黨校高層刊文：尊毛挺習核心

記者陳湘瑾／綜合報導
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今年是長征90周年，中共特別製作七集紀錄片《偉大遠征》。(取材自央視微博)
今年是長征90周年，中共特別製作七集紀錄片《偉大遠征》。(取材自央視微博)

AI摘要

文章摘要整理：

中共借長征勝利90周年密集宣傳黨內忠誠與強軍敘事，黨校文章與軍方活動都強調「兩個維護」「兩個確立」及習近平核心地位。

月底中共五中全會前，22日是中共紅軍「長征勝利紀念日」，港媒明報指出「紀念紅軍長征勝利90周年大會」預計於當日在北京人民大會堂舉行，中共中央政治局委員、首都各界群眾代表等約3千人參加，中共總書記習近平將發表講話。

紅軍長征是指第一次國共內戰後期，中共領導的中國工農紅軍因在第五次「反圍剿戰爭」中失利，進而實施的「戰略轉移」。後來被中共塑造成革命史上的重大轉折。

中共中央黨校常務副校長謝春濤19日在「人民日報」刊文「從偉大長征中把握興黨強黨的制勝之道」，藉由遵義會議確立毛澤東領導地位的歷史，強調維護習近平的核心地位，就是維護黨中央權威和集中統一領導，維護黨中央權威和集中統一領導，首先要維護習近平核心地位。

文中強調，中國處於「愈進愈難、愈進愈險而又不進則退、非進不可」的階段，黨中央的判斷力、決策力、行動力具有決定性作用，要求將「兩個維護」作為最高政治原則，必須加強黨的領導。

中共「全軍紀念中國工農紅軍長征勝利90周年學術研討會」同日在北京召開。會議指出，長征是中華民族偉大復興歷史進程中的巍峨豐碑。要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，深入學習貫徹習近平強軍思想，毫不動搖堅持黨對軍隊的絕對領導，堅定靈活開展軍事鬥爭。畫面顯示會議由共軍空軍中將、中央軍委政治工作部副主任陳德民主持。

央視新聞聯播昨晚聲稱，「如今海空艦機遭遇強敵對手挑釁，果斷應對，東部戰區接續開展聯合演習，強力震懾台獨分裂行徑，全軍官兵血性充盈，鬥志昂揚，有信心有能力打敗一切來犯之敵」。

對比2016年10月21日在北京人民大會堂舉行的「紀念紅軍長征勝利80周年大會」，習近平當時在會上表示，每一代人有每一代人的長征路，每一代人都要走好自己的長征路，「我們這一代人的長征，就是要實現「兩個100年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢」。他也提到必須建設同中國國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊，必須加強黨的領導，堅持全面從嚴治黨。

中共即將召開「長征勝利九十周年大會」，圖為2021年4月25日習近平（左三）在位...
中共即將召開「長征勝利九十周年大會」，圖為2021年4月25日習近平（左三）在位於廣西桂林全州縣才灣鎮的紅軍長征湘江戰役紀念園考察。(新華社)

▲ 影片來源：youtube平台@CCTV（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 港媒指紀念紅軍長征勝利90周年大會預計在北京人民大會堂舉行，約3,000人出席，習近平將發表講話，顯示官方高度重視這場政治紀念活動。

  • 他以遵義會議確立毛澤東領導地位為例，強調維護習近平核心地位就是維護黨中央權威，並要求把「兩個維護」作為最高政治原則。

  • 軍方研討會強調學習習近平強軍思想、堅持黨對軍隊絕對領導；央視則把東部戰區演習與台海對抗連結，傳遞強力震懾台獨、備戰應戰的訊號。

習近平 中共

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