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路透：中科企3巨頭 砸350億美元掃貨Nvidia降規晶片

編譯陳苓／綜合報導
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輝達降規晶片仍是雲端服務業者（CSP）和不少新創的首選。(路透）
輝達降規晶片仍是雲端服務業者（CSP）和不少新創的首選。(路透）

AI摘要

文章摘要整理：

路透報導指出，字節跳動、阿里巴巴與騰訊大量訂購輝達降規RTX PRO 5500，總值逾350億美元，但輝達預告難以全數交貨。

Nvidia(輝達，另譯英偉達)降規晶片仍是雲端服務業者(CSP)和不少新創的首選。知情人士透露，字節跳動、阿里巴巴、騰訊三家中國科技巨人，已訂購了逾300萬個輝達RTX PRO 5500繪圖處理器(GPU)，合計價值超過350億美元，顯示儘管美國限制晶片出口，中企仍亟欲採購輝達的降規晶片。目前，上述3家中企均未對此做出回應，美國商務部工業和安全局以及中國工信部也沒表態。

另外，輝達也成功從快速增長的AI新創公司Modal手中，拿下中央處理器(CPU)晶片訂單。Modal計畫首次採用輝達新款Vera中央處理器託管AI代理，先前完全依賴英特爾和超微(AMD)晶片，新訂單顯示輝達進軍長期由這兩家對手主導的市場已取得初步成效。

路透引述不具名消息人士報導，輝達告知中國客戶與合作夥伴無法保證履行相關訂單，或許只能完成總訂單量的5%-10%。

輝達2027年的RTX PRO 5500全球產量不超過300萬個，但客戶的訂單加總超過600萬個。

中國三大科技巨擘下訂的GPU，每個要價約11400美元，總值在350億美元以上。顯示在美國限制之下，中企對輝達晶片的需求仍持續存在且旺盛。

RTX PRO 5500是工作站晶片，用於專業電腦，而非大型資料中心。美國出口管制禁止輝達資料中心晶片Blackwell B300出售至中國；Hopper H200須逐件審查。因此即使RTX PRO 5500效能不及B300與H200，卻是中國能採購的最強大輝達晶片之一。

輝達執行長黃仁勳先前表示，美國出口限制措施，導致該公司在中國AI資料中心的市占，從幾乎全拿變成接近於零。但RTX PRO 5500的熱賣顯示輝達即使在中國出售降規產品，仍擁有可觀的潛在市場。

輝達去年中推出RTX 6000D，為遵循美方出口限制的降規晶片，當時中國科技大廠興趣缺缺，部分不願下單，買家觀望，希望華府同意出售效能更強的處理器。如今出口限制仍未鬆綁、RTX 6000D傳出停產，讓RTX PRO 5500成了具吸引力的替代品。

消息人士指出，輝達無法滿足RTX PRO 5500全數訂單，因2027年起，輝達預料會把該公司在台積電的多數產能，用於生產下一代資料中心平台Rubin，而非RTX PRO 5500之類的產品。

輝達降規晶片仍是雲端服務業者（CSP）和不少新創的首選。(路透）
輝達降規晶片仍是雲端服務業者（CSP）和不少新創的首選。(路透）

精華 FAQ

  • 路透引述消息人士指出，字節跳動、阿里巴巴與騰訊三家中國科技巨頭，合計訂購超過300萬個輝達RTX PRO 5500 GPU，顯示中國市場對輝達晶片需求仍然強勁。

  • 消息稱每個RTX PRO 5500約售11,400美元，三家中企合計採購金額超過350億美元。儘管屬於降規產品，仍因是中國可取得的高階輝達晶片而受到追捧。

  • 輝達告知中國客戶，無法保證履行相關訂單，可能只能完成總量的5%-10%。原因包括2027年產能將優先供應下一代資料中心平台Rubin，而非RTX PRO 5500。

輝達 NVIDIA 阿里巴巴

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