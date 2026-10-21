「釔供應僅能維持數月」 日求美敦促中國放寬稀土管制

中國緊握稀土金屬「釔」（Yttrium）供應，日本被指「僅能維持數月」。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 日本關鍵金屬釔供應告急，庫存僅剩數月，東京正透過美方施壓中國放寬管制，以避免汽車、航太與半導體產業受衝擊。

日本 關鍵金屬釔供應面臨短缺，英國金融時報20日報導，知情人士透露，日本庫存僅能維持數月，已向美國政府及多家美企求助，希望美方敦促中國放寬稀土 出口管制，以免汽車、噴射發動機及半導體等產業受到衝擊。日本官員警告，若中國不調整政策，或西方國家無法找到替代來源、增加儲備，日本最早今年底就可能出現供應短缺，眼下更須考慮如何撐過明年。

釔是一種耐熱金屬，廣泛用於發動機塗層，以及半導體製程中等離子刻蝕腔體的塗層，對汽車、噴射發動機及晶片製造至關重要。報導指出，釔供應不足已成為日本材料企業面臨的主要難題，美國國防供應鏈也仰賴日本生產、含有釔成分的零組件，供應受阻可能波及兩國相關產業。

一名日本政府官員表示，日本維持下游產業供應正面臨嚴峻局面，庫存持續減少，節約稀土資源的努力也有極限。他指出，目前面對的時間尺度不是以年計，而是以月計，必須思考如何熬過明年；若各方及早採取行動，問題仍有機會解決，否則可能演變為全球經濟的系統性風險。

供應緊張也反映在價格上。根據國際能源及大宗商品價格評估機構阿格斯(Argus)數據，中國以外地區的氧化釔價格已升至每公斤1150美元，較兩年前上漲179倍；中國國內價格則約每公斤9美元，兩地價差顯著。

美日官員近幾個月已多次磋商。上月，美國能源部官員與日本經濟產業省官員在華盛頓會面，成立關鍵礦產「快速反應小組」。日本也希望受供應短缺影響的美國企業向華府反映，促使美方對中國表達關切。

據報導，美方官員認為，中國目前僅履行對美稀土供應承諾的約三分之二，對日本的供應則僅限於滿足最低需求。報導並稱，美方曾告知北京，因缺乏製造渦輪機所需的釔，美國將不會出口中國商飛C919客機所需的噴射發動機。

稀土供應問題也牽動美中航空業合作。中國此前同意購買200架波音飛機，但相關協議尚未最終敲定，關鍵礦產問題是其中涉及的複雜因素之一。美國財政部負責國際事務的副部長布朗表示，稀土對波音飛機及噴射發動機生產至關重要。