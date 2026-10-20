太空種水稻 神舟23號乘組獲突破 有望不依賴地球補給

中國神舟23號太空人乘組近日完成新一批水稻實驗樣品採集、儲存及播種工作，首次在太空培育兩代水稻取得新突破。(取材自央視新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 中國在空間站成功推進兩代水稻培育實驗，神舟23號乘組完成樣品採集與種植，為未來太空就地生產糧食、減少對地球補給依賴奠定基礎。

為實現未來不依賴地球補給、在太空就地種植糧食的目標，中國首次在太空培育兩代水稻取得新突破。神舟23號太空人 乘組在中國空間站經過4個多月的培育，已完成新一批水稻實驗樣品採集、儲存工作，並播種收穫的部分「太空種子」，探索水稻在微重力環境下連續繁殖兩代的可能性。

據央視報導，目前神舟23號太空人乘組已在軌超過4個月，在中國空間站問天實驗艙，完成新一批水稻實驗樣品採集、儲存工作，並播種收穫的部分「太空種子」。這是中國空間站進行的「空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究」實驗，目的是讓水稻在微重力條件下連續繁殖兩代。

報導指，這批實驗稻種於今年5月隨神舟23號載人飛船進入空間站，包括從未進入太空的普通種子，以及2022年從空間站收穫的「太空種子」返回地面後繁育的稻種。

中國空間站種植水稻始於2022年，當年神舟14號太空人在空間站種下6粒地面選育的水稻種子，經過120天，完成從發芽到成熟的全部過程，共收穫59粒第一代「太空水稻」種子。

此次實驗共設置4個單元，每個單元播下6粒種子，4個單元分為有性繁殖和營養繁殖各2組，比較這兩種模式在太空環境下的適應性差異。

報導提到，有性繁殖是剪下水稻成熟的稻穗，再將稻穗轉移到新培養盒進行第2代種植。營養繁殖則是在水稻成熟後，剪除地上部分、只保留根系，利用留存的根茬重新萌發，再長出稻穗。

報導指，此次採集的樣品後續將隨神舟23號返回艙返回地球，由科學家進行表型及分子層面的綜合分析，解析長期太空微重力對水稻遺傳穩定性的作用機制。

報導稱，未來將有望實現地外糧食「原位」生產，也就是在太空就地種糧、自主循環，不依賴地球補給，為人類探索更遠的深空提供重要生存保障。