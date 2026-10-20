中國官媒透露：長征核潛艇發展第3代 成功試射導彈
中國官媒披露長征核潛艇已進入第3代並完成潛射戰略導彈試射，外界據此推測可能涉及096型戰略核潛艇，顯示北京核潛艇能力持續升級。
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中國官媒披露長征核潛艇已進入第3代並完成潛射戰略導彈試射，外界據此推測可能涉及096型戰略核潛艇，顯示北京核潛艇能力持續升級。
中國官媒近日透露長征核潛艇已發展到第三代，並成功組織潛射戰略導彈試射，引發軍事圈猜測096型戰略核潛艇已試射導彈。
新華社17日發表題為「以長征之名」文章，介紹中共火箭和核潛艇以「長征」命名的歷史。文章寫道：「長征核潛艇已經發展到第三代，成功組織潛射戰略導彈試射，守衛萬里海疆。」
聯合早報指出，有軍事自媒體根據新華社的表述推斷，按中共核潛艇的代際畫分，091型攻擊核潛艇和092型戰略核潛艇屬第一代核潛艇，093型和094型屬第二代，第三代顯然是095型和096型。
有軍迷推測，由於新華社提到「潛射戰略導彈試射」，因此第三代核潛艇可能指的是096型戰略核潛艇。
國平野測公眾號稱，新華社釋出的訊號很明顯，095型攻擊核潛艇和096型戰略核潛艇列裝的消息絕非空穴來風，已獲官方背書。
另據彭博報導，中方披露已動用最先進的核潛艇試射戰略導彈，顯示北京在關鍵國防技術領域取得進展。
今年7月，解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域發射一枚潛射戰略導彈，但官方並未披露潛艇型號。有分析推測，導彈可能由第二代094型核潛艇發射。這款核潛艇已服役近十年。
不過，未經證實的照片顯示，中共可能已擁有095型攻擊核潛艇及096型彈道導彈核潛艇。北京目前僅正式證實095型核潛艇的存在，但此前並無已知訊息顯示這款潛艇已部署。
根據美軍「中國軍力報告」及各國研判，096型為中共新一代戰略核潛艇，主要武器配備為巨浪3潛射彈道飛彈。射程約在1萬至1萬2000公里間，極大提高了解放軍的核反擊能力。
文章指出長征核潛艇已經發展到第3代，且成功組織潛射戰略導彈試射，等於公開釋出中國核潛艇技術進展的訊號，也引發外界對新型戰略核潛艇的聯想。 因為中國核潛艇常被分為3代，091與092屬第1代，093與094屬第2代，剩下的095與096被視為第3代；而文中又提到潛射戰略導彈試射，因此更容易聯想到096型。 這顯示北京在關鍵國防技術上可能有新進展，特別是戰略核潛艇與潛射導彈能力。若相關推測屬實，將有助提升中國核反擊能力與遠洋威懾範圍。
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文章指出長征核潛艇已經發展到第3代，且成功組織潛射戰略導彈試射，等於公開釋出中國核潛艇技術進展的訊號，也引發外界對新型戰略核潛艇的聯想。
因為中國核潛艇常被分為3代，091與092屬第1代，093與094屬第2代，剩下的095與096被視為第3代；而文中又提到潛射戰略導彈試射，因此更容易聯想到096型。
這顯示北京在關鍵國防技術上可能有新進展，特別是戰略核潛艇與潛射導彈能力。若相關推測屬實，將有助提升中國核反擊能力與遠洋威懾範圍。
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