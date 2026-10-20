中國官媒透露：長征核潛艇發展第3代 成功試射導彈

解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一枚攜帶訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。圖為央視公布導彈發射升空畫面。(取材自央視)

AI摘要 文章摘要整理： 中國官媒披露長征核潛艇已進入第3代並完成潛射戰略導彈試射，外界據此推測可能涉及096型戰略核潛艇，顯示北京核潛艇能力持續升級。

中國官媒近日透露長征核潛艇已發展到第三代，並成功組織潛射戰略導彈試射，引發軍事圈猜測096型戰略核潛艇已試射導彈。

新華社17日發表題為「以長征之名」文章，介紹中共 火箭和核潛艇以「長征」命名的歷史。文章寫道：「長征核潛艇已經發展到第三代，成功組織潛射戰略導彈試射，守衛萬里海疆。」

聯合早報指出，有軍事自媒體根據新華社的表述推斷，按中共核潛艇的代際畫分，091型攻擊核潛艇和092型戰略核潛艇屬第一代核潛艇，093型和094型屬第二代，第三代顯然是095型和096型。

有軍迷推測，由於新華社提到「潛射戰略導彈試射」，因此第三代核潛艇可能指的是096型戰略核潛艇。

國平野測公眾號稱，新華社釋出的訊號很明顯，095型攻擊核潛艇和096型戰略核潛艇列裝的消息絕非空穴來風，已獲官方背書。

另據彭博報導，中方披露已動用最先進的核潛艇試射戰略導彈，顯示北京在關鍵國防技術領域取得進展。

今年7月，解放軍 海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域發射一枚潛射戰略導彈，但官方並未披露潛艇型號。有分析推測，導彈可能由第二代094型核潛艇發射。這款核潛艇已服役近十年。

不過，未經證實的照片顯示，中共可能已擁有095型攻擊核潛艇及096型彈道導彈核潛艇。北京目前僅正式證實095型核潛艇的存在，但此前並無已知訊息顯示這款潛艇已部署。

根據美軍「中國軍力報告」及各國研判，096型為中共新一代戰略核潛艇，主要武器配備為巨浪3潛射彈道飛彈。射程約在1萬至1萬2000公里間，極大提高了解放軍的核反擊能力。