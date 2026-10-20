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半年上線22萬部AI短劇 「中國半數算力造爽劇」引發熱議

記者黃雅慧／廣西20日電
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有報告稱中國國內AI Token消耗55%燒在短劇和視頻生成。圖為潤建股份Tok...
有報告稱中國國內AI Token消耗55%燒在短劇和視頻生成。圖為潤建股份Token工廠示意。(記者黃雅慧／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中國AI算力去向引發爭議，業界稱逾半Token用於短劇與視頻生成，但字節相關人士否認比例過高，同時微短劇與AI短劇產量仍持續暴增。

近日中國方面有調研報告稱「中國超一半算力在製作爽劇」引發廣泛關注。針對市場傳言，字節跳動旗下人工智慧助手豆包的公關負責人劉星做出澄清，表示相關算力數據「有些不靠譜」。但上述闢謠似乎與業界不同調，根據一家Token工廠業務負責人稱，Token在視頻圖文生長上的消耗超過50%。

中國企業「中文在線」於一份「投資者關係活動記錄表」中披露，中國國內AI Token消耗55%燒在短劇和視頻生成，24%燒在電商廣告，真正用於研發的只有15%。AI短劇與視頻生成的Token消耗量已達到軟件開發的2倍以上，成為整個Token經濟學中第一大核心消耗場景。

豆包公關負責人劉星19日在微博發文表示，「某公司發布的這個算力數據有些不靠譜，就字節來說，我們公司的總算力中，只有約10%，用於視頻生成模型的訓練和推理。」

經營Token工廠的潤建股份Token事業群副總裁黃熒19日表示，就她理解而言，確實有超過50%的Token用在視頻生成，她指出，一方面使用AIGC的群體更活躍，另一方面，在圖片生成、視頻生成上其實非常燒算力，這遠比生成文字占的比例多。雖然也有用於研發，但因為研發本質還是文本，所以遠不及視頻與圖像。

而使用AI生成視頻的群體規模正在擴大，據中國國家廣播電視總局發展研究中心4月發布「AI驅動全球微短劇創新發展報告」顯示，去年，中國以外國際市場規模36億美元，中國企業貢獻約90%的份額；海外市場內購收入排名前10的頭部海外短劇平台均為中國背景，合計內購收入約16.50億美元，占海外市場規模的45.83%。報告並預計2026年中國國內AI劇/漫劇產能規模或將迅速突破100萬部。

界面新聞另引數據顯示，今年前8個月，中國國內上線微短劇43萬部，是去年全年的13倍。而僅抖音一個平台，上半年就新上線AI短劇22萬部，一部12集短劇，要燒掉近人民幣20萬元的算力成本。

有報告稱中國55%的AI Token消耗在短劇和視頻生成。圖為一批名叫「小海」的...
有報告稱中國55%的AI Token消耗在短劇和視頻生成。圖為一批名叫「小海」的苦命男孩在短視頻平台上批量湧現，衍生亂象被央視曝光。(取材自海峽網)

精華 FAQ

  • 主因是有調研與業界說法稱，超過一半AI Token消耗在短劇與視頻生成，讓外界質疑算力是否過度集中於娛樂內容，從而引發廣泛討論。

  • 豆包公關負責人劉星表示，外界流傳的算力數據不太可靠；就字節而言，總算力中只有約10%用於視頻生成模型的訓練與推理。

  • 報告與數據顯示，中國國內微短劇今年前8個月上線43萬部，抖音上半年新上線AI短劇22萬部；業界估計一部12集短劇算力成本可近20萬元。

微博 人工智慧 字節跳動

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