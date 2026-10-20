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中攻克通訊盲區 衛星網路成功實現南北極、青藏高原聯網

記者張鈺琪／綜合報導
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正在執行中國第16次北冰洋考察任務的「極地」號，已完成國產衛星網路北極航線準業務...
正在執行中國第16次北冰洋考察任務的「極地」號，已完成國產衛星網路北極航線準業務化應用測試。(取材自環球時報)

AI摘要

文章摘要整理：

中國第16次北冰洋考察中，國產衛星網路完成北極航線測試，並首次實現南北極與青藏高原聯網通訊，展現極地醫療、海洋監測與全航程通訊保障能力。

各國積極布局北極航道之際，新華社19日報導，正在執行中國第16次北冰洋考察任務的「極地」號，已完成國產衛星網路北極航線準業務化應用測試，此次航行首次成功進行北極、南極及青藏高原聯網通訊驗證。報導稱，此舉打通了全球通訊「最後的盲區」。

環球時報報導，在中國極地研究中心（中國極地研究所）等單位努力之下，此次航行首次成功進行北極、南極及西藏聯網通訊驗證，在「極地」號、南極秦嶺站、西藏拉薩湖及北海局的視訊連線中，語音及畫面清晰流暢，實現中國國產衛星網路全球低延遲、高頻寬通訊，驗證了通訊系統在極端低溫、高海拔、強風沙及冰霧等多種惡劣環境下運作的穩定性。

此次航行還首次實現中國國產衛星網路極地遠距線上醫療保障。報導稱，針對航行期間考察隊員突發不適的情況，利用國產衛星網路寬頻，與青島市相關醫院及專家進行船岸高畫質視訊會診，及時對隊員病情進行綜合研判，為極地遠距醫療提供支援。

在海洋調查設備方面，報導指，海洋「智感」國產漂流浮標首次實現從數據採集到傳輸的全流程自主可控。在航行及投放測試中，數據傳輸速率、品質等通訊指標均達到實用需求，取代傳統國際衛星即時回傳海洋感知數據。

報導提到，本航次基於中國國產衛星網路通訊技術，已經累計收發文件超過300份、數據量超過100GB，並支援40多次視訊會議。通過完成語音通話、大量數據文件傳輸、船岸視訊會議、調查設備數據傳輸國產化，以及預報平台全程線上運作等通訊測試，改善了極地考察「資訊孤島」的現狀。

報導最後稱，這次測試驗證了基於中國國產衛星網路的全航程通訊保障能力，為中國極地考察及海洋設備全面實現國產化通訊保障累積經驗，並提供實證支持。

精華 FAQ

  • 最重要的成果是「極地」號完成國產衛星網路北極航線準業務化應用測試，並首次驗證北極、南極與青藏高原之間的聯網通訊能力，顯示極端環境下仍可穩定連線。

  • 此次測試涵蓋視訊會議、文件與數據傳輸、海洋漂流浮標回傳，以及極地遠距線上醫療會診等多項應用，累計收發文件超過300份、數據量超過100GB。

  • 它打通極地通訊「最後的盲區」，改善資訊孤島問題，並為極地考察、海洋設備國產化通訊保障與全航程線上作業累積實證經驗，提升長期任務安全與效率。

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