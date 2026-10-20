中管控無人機、盾構機出口 一石多鳥？印度憂衝擊基建工程

中國11月18日起管制無人機等軍民兩用物項出口；圖為2024年11月在中國國際航空航天博覽會上展出的CH-7無人機模型。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 中國收緊盾構機、無人機與挖泥船出口管制，被解讀為掌控供應鏈並施加地緣政治影響，印度則擔憂其基建與邊境工程將受衝擊。

中國商務部會同海關總署及中央軍委裝備發展部於19日發布多項公告，宣布自2026年11月18日起，對盾構機（隧道鑽掘機）實施出口管制，並調整無人機 與挖泥船等軍民兩用物項的管制措施。有分析指出，北京當局意圖藉由掌控關鍵技術供應鏈 達到「一石多鳥」的地緣政治目的；而印度 媒體則擔憂國內地鐵、高鐵及邊境戰略隧道的基建工程將因此遭到嚴重衝擊。

綜合中央社、美國之音及法廣網報導，中方宣稱此舉為履行國際防擴散義務與維護國家安全，並實施差別化管理，要求向「與中國存在爭議的敏感國家和地區」出口盾構機須經特別許可，全球其他地區則可透過登記獲得憑證。

管制新規涵蓋全斷面隧道掘進機、關鍵零部件、高原型濕噴機及具備複雜地形作業能力之步履式挖掘機；挖泥船方面則調整了泥泵、耙頭、絞刀等核心組件之技術標準；無人機則細化了續航力、航程及抗風性能等軍民兩用指標，未達特定敏感閾值或用於境內外展覽復運者可享登記便利，但核心零組件與高規格整機出口管制則全面收緊。

官方強調，動態調整係國際通行做法，並支持民用領域合規貿易。

據媒體分析，北京選在俄烏局勢與全球供應鏈重組敏感時期推行新規，背後具備多重戰略考量。華盛頓智庫「哈德遜研究所」資深研究員許毓仁分析，中國意在將無人機與工程機械的供應鏈優勢轉化為地緣政治籌碼，既能回應西方科技封鎖，又能鞏固其全球產業影響力。

加拿大曼尼托巴大學學者賴小剛則認為，無人機已深層改變現代戰爭型態，中國作為全球無人機零組件的主要供應國，透過收緊出口能提升對俄烏等區域局勢的掌控力與發言權，同時向美歐展現負責任態度以改善對外關係，實現多重政策目標。

此外，中國對盾構機管制的影響已引發鄰國高度戒備。據產業報告，中國盾構機全球市占率高達70%，2025年出口額預計達45億美元。

針對公告特別註明限制流向「存在爭議敏感地區」，印度經濟時報報導指出，新措施將直接威脅印度的交通與邊境戰略基建。事實上，印度近年已因北京攔截產品出口而面臨裝備短缺，如今管制正式法制化，勢必進一步拖慢其地鐵、高速鐵路及高海拔邊境隧道工程的推進節奏。