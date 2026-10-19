我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊冪前夫爆新戀情 52歲劉愷威認愛小20歲辣模 球友變情人被抓包

台北市長最新民調／支持度落後沈伯洋17% 蔣萬安：用政績說話

中國大使發表武力威脅言論 遭菲律賓外交部召見抗議

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國駐菲律賓大使井泉10月15日在第二屆迪利曼對話會發表演說後受訪時稱，中國若對...
中國駐菲律賓大使井泉10月15日在第二屆迪利曼對話會發表演說後受訪時稱，中國若對菲律賓動用武力可輕鬆獲勝，被認為是在對菲國發布武力威脅。(取材自中國駐菲律賓大使館微信公眾號)

AI摘要

文章摘要整理：

中國駐菲律賓大使井泉稱中國若與菲律賓動武可輕鬆獲勝，菲方召見抗議後，中方反批菲方抹黑，雙方再因海上爭端與台灣議題升高緊張。

中國駐菲律賓大使井泉本月15日受訪時稱，中國若對菲律賓動用武力可輕鬆獲勝。井泉這番話被認為是對菲國發布武力威脅言論，菲律賓外交部為此於周一召見井泉，表達「嚴重關切與強烈反對」。井泉則反批菲方「斷章取義、汙蔑抹黑」，並就此提出嚴正交涉。

據路透報導，井泉上周受訪回應菲律賓國防部長前一日指責中國是「區域麻煩製造者」時表示，中國在與菲律賓的對抗中「可以輕易獲勝」，但北京不會使用武力，因為「我們愛好和平」。

菲律賓外交部19日在聲明中表示，菲律賓外長拉薩洛（Ma. Theresa Lazaro）向井泉表示，其言論具有「挑釁性且無法接受」，加劇兩國間的敏感氣氛。拉薩洛指出，敏感問題應透過既有的外交管道及雙邊機制解決，為對話與互動保留空間。

針對井泉前述言論菲律賓參議員埃赫西托（JV Ejercito）周日接受菲律賓媒體訪問時表示，菲律賓參議院正考慮通過一項決議，將井泉宣布為「不受歡迎的人」。埃赫西托還表示，「如果中國真心想要改善與我國的關係，就應該將他撤換」。

在井泉遭菲律賓外交部召見後，中國駐菲律賓大使館於19日晚間發布新聞稿稱，井泉「應約會見」菲外長拉薩洛，就近期菲方官員及政客斷章取義、汙蔑抹黑中方的言論提出嚴正交涉。

新聞稿並反問菲律賓，「當菲方近一個月實施海上嚴重侵權挑釁至少10次、激增至以往兩倍多時，當反華政客動輒就威脅把中國大使列為『不受歡迎的人』、要通過反華決議案時，我們看不到什麽『專業』和『克制』」。

中國駐菲律賓大使館這份新聞稿還扯上台灣稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心。近期菲方在涉台問題上不斷出現消極動向，中方對此高度關注並已提出嚴正交涉。如果菲方不能尊重中方的核心關切，難道還要期待從中方得到相應的尊重嗎？」

新聞稿還點名批評菲律賓國防部長鐵歐多洛等人，「處心積慮、明目張膽地對華攻擊、抹黑，掀起一股股反華浪潮」，要求菲律賓立即採取必要措施，對反華政客和別有用心之人進行約束規制，避免雙邊關係進一步滑向危險衝突的境地。

精華 FAQ

  • 井泉受訪時稱，中國若對菲律賓動用武力可輕鬆獲勝，雖又說北京不會用武力，但菲方仍認為這是武力威脅與挑釁，因此召見他表達嚴重關切並強烈反對。

  • 菲律賓外交部表示，外長拉薩洛已向井泉表明其說法具有挑釁性且無法接受，會加劇雙邊敏感氣氛，並強調爭議應透過既有外交管道與雙邊機制處理。

  • 中方聲明指控菲方官員斷章取義、汙蔑抹黑，並批評菲方近期海上挑釁及威脅將中國大使列為不受歡迎的人；同時還提及台灣議題，要求菲方約束反華政客。

上一則

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

延伸閱讀

中國駐菲大使稱動武能輕鬆獲勝但不會動武 菲律賓外交部發聲明批評

中國駐菲大使稱動武能輕鬆獲勝但不會動武 菲律賓外交部發聲明批評
菲律賓控轉運坐灘艦傷員時遭中海警水砲攻擊 中方駁：顛倒黑白

菲律賓控轉運坐灘艦傷員時遭中海警水砲攻擊 中方駁：顛倒黑白
中菲南海再現對峙 菲控中軍機、海警船兩地「騷擾」

中菲南海再現對峙 菲控中軍機、海警船兩地「騷擾」
中灰色地帶行動新目標 盯上台灣南方戰略要地 學者稱巴丹群島屬中國

中灰色地帶行動新目標 盯上台灣南方戰略要地 學者稱巴丹群島屬中國

熱門新聞

分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
年輕人在買彩票。示意圖。（取材自時代周報）

江西男中千萬彩票 不到1個月剩28元…詐騙合夥人被判15年

2026-10-17 07:30
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
今年苦日子熬完了 4生肖愈到年底運勢愈火紅

今年苦日子熬完了 4生肖愈到年底運勢愈火紅