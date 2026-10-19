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中共紀念長征90周年大會 習近平將發表講話

中國新聞組中心／即時報導
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今年是長征90周年，中共特別製作七集紀錄片《偉大遠征》。(取材自央視微博)
今年是長征90周年，中共特別製作七集紀錄片《偉大遠征》。(取材自央視微博)

AI摘要

文章摘要整理：

中共將於10月22日在北京人民大會堂舉行長征勝利90周年紀念大會，習近平預計發表講話，約3000人出席，並配合宣傳強調長征精神與治黨主題。

今年是「中國工農紅軍長征勝利90周年」，香港明報報導，「紀念紅軍長征勝利90周年大會」預計本周四（22日）在北京人民大會堂舉行，規格超高，約3000人參加，中國國家主席習近平將發表講話。

報導稱，1934年10月，中國共產黨領導的中國工農紅軍在國民黨軍隊追剿下，自江西等地出發，展開兩萬五千里長征，橫跨十多省，歷時兩年，1936年10月抵達陝西北部。經重新集結，中共在1949年取得政權。

明報指出，由中共中央軍委政治工作部等製作的七集電視紀錄片《偉大遠征》上周四（15日）起在央視播出，每天一集，明日播完。10月22日是紅軍長征勝利紀念日，預料當天將舉行紀念大會。

資料顯示，長征70周年大會10月22日舉行，長征80周年大會10月21日舉行。按慣例，在北京的中共中央政治局委員等領導人都將出席，北京各界群眾代表、解放軍官兵代表等約3000人參加。

長征期間在貴州召開的遵義會議，確立毛澤東在中共和紅軍中的領導地位，逐步確立其核心地位。中央黨校常務副校長謝春濤昨天在《人民日報》發表題為「從偉大長征中把握興黨強黨的制勝之道」的文章指出，十八大以來，中共確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，「兩個確立」是中共在新時代取得的重大政治成果。

中共二十屆五中全會將於下周一至下周四（26日至29日）在北京召開，主題是全面從嚴治黨。新華社則發表署名「鍾華論」的特稿指出，走好今天的長征路，必須在習近平黨建思想科學指引下，以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨。

精華 FAQ

  • 報導指出，紀念紅軍長征勝利90周年大會預計於本周四、也就是10月22日在北京人民大會堂舉行，屬於規格很高的官方紀念活動。

  • 按慣例，北京的中共中央政治局委員等領導人都會出席，另有北京各界群眾代表與解放軍官兵代表參加，總人數約3000人，顯示活動層級極高。

  • 內文提到央視播出《偉大遠征》紀錄片，人民日報與新華社也發文強調習近平黨建思想及全面從嚴治黨，將長征精神轉化為當前政治動員與治黨論述。

習近平 中共 香港

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