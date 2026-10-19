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高市早苗向靖國神社供奉祭祀費 中官媒：愈來愈像邪教

中國新聞組／即時報導
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靖國神社供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。圖為2026年8月15日日本...
靖國神社供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。圖為2026年8月15日日本宣布無條件投降、二戰結​​束81周年當天，大批日本民眾前往靖國神社參拜。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

高市早苗再度向靖國神社供奉祭祀費，中國官媒批評她以供奉代替參拜、縱容右翼敘事，並將修憲擴軍與歷史翻案綁在一起。

繼17日以「內閣總理大臣」名義向靖國神社供奉祭品，日本首相高市早苗19日再向靖國神社供奉「玉串料」（祭祀費）。中國環球時報19日發表社評稱，「高市政權愈來愈像個極端邪教」。文章指，正是在高市政權的放縱、推動下，日本政壇右翼勢力的猖狂正在走向一個新的高點，試圖把軍國主義的幽靈重新包裝成值得日本國民驕傲的「精神遺產」。

環球時報表示，高市早苗17日以「內閣總理大臣」名義，向靖國神社供奉祭品，這是高市今年第四次向這處「戰犯神社」獻祭或供奉祭祀費，頻率之高在日本歷任首相中也不多見。

這篇社評指出，高市自己不親自參拜，卻以首相名義供奉祭品；內閣大臣和自民黨高官替她「進門」，她則遠遠遙拜，打的是既護住右翼基本盤，又不承擔參拜後果，還能借篡改歷史為擴軍備戰張目的投機算盤。上任近一年來，高市持續向日本右翼勢力傳遞信號，試圖系統性消解戰後形成的反戰共識，弱化和平憲法的正當性，為修憲、強軍擴武進行社會心理鋪墊。

文章稱，正是在高市政權的放縱、推動下，日本政壇右翼勢力的猖狂正在走向一個新的高點。他們甚至編織出「歷史聖戰」敘事，試圖把日本二戰中發動的侵略戰爭包裝成「為亞洲解放而戰」的正義行動。高市內閣的閣僚、議員妄圖通過持續不斷的供奉、參拜和輿論渲染，一點點抹去東京審判的正義結論，把軍國主義的幽靈重新包裝成值得日本國民驕傲的「精神遺產」。

環球時報強調，更值得警惕的是，這套「歷史聖戰」敘事與高市政權修改和平憲法、大肆擴軍備戰的進程深度綁定，暴露出高市政權如邪教般的極端性質。當歷史罪責被消解成「民族犧牲」，和平憲法就成了「束縛國家發展的枷鎖」，擴軍備戰也就有了「正當理由」。

靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。環球時報指出，這14名二戰甲級戰犯策劃、發動和實施的侵略戰爭，給亞洲各國帶來深重苦難。日本政要只要還在「拜鬼」，這一頁歷史就絕無可能翻篇。

精華 FAQ

  • 她在17日以「內閣總理大臣」名義供奉祭品後，19日又向靖國神社供奉「玉串料」；相關動作被中方媒體解讀為持續向靖國神社示意與表態。

  • 環球時報認為，高市政權放縱右翼勢力、包裝軍國主義歷史，並藉供奉與參拜渲染「歷史聖戰」敘事，企圖淡化侵略責任，因此形容其極端且危險。

  • 社評指出，高市一方面鞏固右翼基本盤，另一方面為修憲、強軍擴武鋪路；透過消解戰後反戰共識，讓擴軍備戰看起來具有歷史與政治正當性。

靖國神社 日本 高市早苗

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