我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

「甜茶女友」凱莉珍娜首登維密大秀 穿戴5000萬美元夢幻胸罩

中國第3季GDP年增4.5%優於預期 出口獨挑大梁成隱憂

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國今年前三季GDP年增4.6%，儘管出口表現亮眼，投資、消費卻相對疲弱。圖為上...
中國今年前三季GDP年增4.6%，儘管出口表現亮眼，投資、消費卻相對疲弱。圖為上海外灘。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國第3季GDP年增4.5%優於預期，前三季成長4.6%，但內需疲弱、投資下滑，使經濟仍高度依賴出口與政策支撐。

中國國家統計局19日公布，2026年前三季國內生產毛額（GDP）年增4.6%，其中第三季GDP年增4.5%，較第二季的4.3%回升0.2個百分點，也高於路透調查預估的4.4%。

新華社報導，中國國家統計局19日上午發布經濟數據，初步核算，2026年前三季GDP為人民幣107兆1071億元，按不變價格計算，年增4.6%。分季度看，第一季GDP年增5.0%，第二季增長4.3%，第三季增長4.5%。

路透19日在數據公布前報導，根據調查，市場原先預估中國第三季GDP年增4.4%，高於第二季的4.3%。路透稱，中國經濟可能受到科技產品需求強勁及新一輪政策支持帶動，但要維持成長動能，可能需要進一步刺激措施。

路透分析，北京今年高度依賴出口帶動經濟成長，但隨著人工智慧（AI）相關產業投資降溫，以及與歐盟的貿易緊張局勢升高，出口成長動能也面臨壓力。中國將信貸與資源從房地產轉向高科技產業的策略，形成工廠生產與出口強勁、消費及民間投資疲弱的「雙速經濟」。

今年前三季，中國全國固定資產投資較去年同期衰退7.2%，社會消費品零售總額年比也僅增長1.1%。

路透引述國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，儘管經濟成長仍接近政府目標區間下緣，但近期數據顯示，第三季末經濟動能明顯改善，主要受到出口保持韌性、製造業活動復甦，以及政策寬鬆初步效果支持。

路透調查也預估，中國第四季GDP年增率將達4.5%，全年經濟成長率為4.5%，落在中國官方設定的全年4.5%至5%成長目標下緣。

國際機構近期也公布對中國經濟的預測。據世界銀行10月6日發布東亞與太平洋地區經濟報告，2026年中國經濟成長率為4.4%，國內需求仍受到就業市場疲弱及房地產業持續調整影響。報告並提到，全球人工智慧（AI）相關活動帶動高科技產品製造及出口，為區域經濟成長提供支撐。

國際貨幣基金（IMF）則在10月13日公布的最新「世界經濟展望」報告中，預估中國今年經濟成長率為4.5%，2027年將進一步放緩至4.0%。

至於後續刺激政策，路透引述荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林表示，中國仍有推出進一步支持措施的空間，例如促進就業、提高收入及擴大內需等政策。如果年底前經濟動能持續疲弱，決策者可能推出更多財政刺激措施，並進一步放寬貨幣政策。

精華 FAQ

  • 中國國家統計局公布，第3季GDP年增4.5%，較第2季的4.3%回升，且高於路透調查預估的4.4%，顯示第三季末經濟動能略有改善。

  • 雖然成長數據回升，但前三季固定資產投資年減7.2%，社會消費品零售總額僅增1.1%，顯示內需偏弱，經濟仍主要靠出口支撐。

  • 路透引述分析認為，中國仍有推出進一步支持措施的空間，包括促進就業、提高收入、擴大內需；若年底前動能續弱，可能加碼財政刺激並放寬貨幣政策。

上一則

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

延伸閱讀

日經調查：中國第3季GDP估增4.4% 低於全年目標下限

日經調查：中國第3季GDP估增4.4% 低於全年目標下限
美銀：中國年內仍可能加碼刺激 或進一步降準降息

美銀：中國年內仍可能加碼刺激 或進一步降準降息
中國9月出口大增36% 優於預期

中國9月出口大增36% 優於預期
IMF示警：各國債台高築 恐釀全球金融動盪

IMF示警：各國債台高築 恐釀全球金融動盪

熱門新聞

17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

2026-10-16 08:30

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感