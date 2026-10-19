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海外華文新媒體論壇 探討「以僑為橋」說好中國故事

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天津海河傳媒中心與海外華文媒體共同發起資源共享行動。（取材自人民日報海外網）
天津海河傳媒中心與海外華文媒體共同發起資源共享行動。（取材自人民日報海外網）

AI摘要

文章摘要整理：

第七屆海外華文新媒體論壇在天津舉行，與會者圍繞以僑為橋、講好中國故事交流，並同步發布新平台、簽署合作協議，推動國際傳播。

第七屆海外華文新媒體論壇14日在天津舉辦，匯聚來自全球五大洲的上百名海外華文媒體代表、專家學者及企業界人士，共同探討新時代如何以僑為橋，講好中國故事。

海外網報導，人民日報海外版總編輯陳贄在致詞中表示，華文媒體應進一步發揮增信釋疑、凝心聚力的作用，在促進中外文明交流互鑒中展現新作為。中國僑聯副主席高峰指出，海外華文媒體及其新媒體遍布五大洲，是面向海外僑胞及更廣泛國際受眾講好中國故事的重要力量。

天津市委宣傳部副部長王立文表示，當前，天津正奮力建設綠色開放的港口之城、創新賦能的科技之城，希望海外華文媒體發揮聯接中外、溝通世界的優勢，當好中華文化弘揚者。

論壇開幕式上，人民日報海外網「魯班同學匯」臉書帳號正式上線。海外網總經理徐蕾介紹，海外網不斷拓展「魯班同學匯」的傳播矩陣，首個魯班工坊流動課堂於10月15日落地天津輕工職業技術學院。海外網並與天津海河傳媒中心簽署國際傳播聯合實踐平台戰略合作協議。

論壇期間，寮國中華時報社長吳興華結合辦報實踐表示，海外華文媒體應發揮貼近僑社、扎根當地的優勢，從細微處觀察時代，從普通人身上發現價值。他以中寮鐵路為例，宏大的主題需要具體的故事來承載，華文媒體既要闡釋中寮合作的重要意義，也要讓受眾通過身邊的故事理解兩國合作如何惠及普通人。

海外網副總石景才表示，中國在境外設立企業已超過5萬家，遍及全球近190個國家和地區，正從產品出海邁向品牌出海，這為海外華文媒體發展帶來新機遇。

「魯班工坊，職業教育出海的實踐與探索」分論壇上，天津輕工職業技術學院黨委書記李雲梅、天津現代職業技術學院黨委書記康寧、埃及魯班工坊畢業生小明、達仁堂第四代傳承人翁悅、埃及中國周報副社長尹傑等，圍繞中非職教合作、中巴職教合作、中醫藥出海、講好魯班工坊故事等展開交流。

精華 FAQ

  • 論壇在天津舉辦，匯聚全球五大洲的海外華文媒體代表、專家學者與企業界人士，重點探討新時代如何以僑為橋，透過華文媒體更好地講好中國故事。

  • 與會者普遍認為，海外華文媒體貼近僑社、連接中外，能在增信釋疑、凝心聚力及文明交流互鑒中發揮關鍵作用，也是向海外受眾傳播中國故事的重要力量。

  • 開幕式上，海外網「魯班同學匯」臉書帳號正式上線，並與天津海河傳媒中心簽署國際傳播聯合實踐平台戰略合作協議，同時推動魯班工坊流動課堂落地天津。

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