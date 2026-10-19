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中國總理李強訪烏茲別克 推進中吉烏鐵路

記者謝守真／綜合報導
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中國國務院總理李強（左）17日在烏茲別克首都塔什干會見烏總統米爾濟約耶夫，雙方就...
中國國務院總理李強（左）17日在烏茲別克首都塔什干會見烏總統米爾濟約耶夫，雙方就深化經貿、能源、人工智慧及中吉烏鐵路等領域合作交換意見。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

李強訪烏與烏茲別克領導人會談，雙方聚焦中吉烏鐵路建設及貿易、能源、AI等合作，並重申彼此支持核心利益。

中國國務院總理李強17日抵中亞國家烏茲別克，分別會見總統米爾濟約耶夫及總理阿里波夫。李強指出，中方願與烏方擴大雙邊貿易規模，加強能源、礦產、金融及互聯互通等領域合作，確保中吉烏鐵路高品質實施，同時深化AI、綠色經濟及航太等合作。米爾濟約耶夫表示，烏中關係當前迎來「黃金時代」，烏茲別克堅定恪守一個中國原則，願同中方加快中吉烏鐵路建設及各領域合作交流。

烏茲別克的優勢包含礦產，鈾、銅、金、鎢等資源基礎較好，其次是日照條件好，再生能源開發潛力大，三是地處中亞中心，中吉烏鐵路若建成，可縮短中國通往中亞、西亞的陸路運輸。

中吉烏鐵路自2024年12月在吉爾吉斯啟動，2025年4月重點隧道開工，6月吉境內段全面施工。截至今年8月，整體施工進度約17%。路線自新疆喀什出發，經吐爾尕特口岸入吉，終點為烏國安集延。

李強17日抵烏茲別克，與米爾濟約耶夫會面。李強表示，中烏命運共同體建設不斷取得新成果。中方願同烏方加強戰略溝通，繼續堅定支持彼此核心利益。在重大問題立場上，中方願同烏方加強協調，密切在中國-中亞機制、上合組織等多邊平台協作。

新華社報導，米爾濟約耶夫表示，烏中關係當前迎來「黃金時代」，烏茲別克堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方維護自身核心利益，將繼續合力打擊「三股勢力」（恐怖主義、分裂主義和極端主義）。烏方願同中方加快中吉烏鐵路建設及各領域合作交流。烏方支持習近平提出的四大全球倡議。

精華 FAQ

  • 李強此行重點推動中吉烏鐵路高品質實施，同時促進雙邊貿易擴大，並在能源、礦產、金融、互聯互通、AI、綠色經濟與航太等領域深化合作。

  • 該鐵路自2024年12月在吉爾吉斯啟動，2025年4月重點隧道開工，6月吉境內段全面施工，截至今年8月整體進度約17%，路線由新疆喀什經吐爾尕特口岸入吉，終點為烏國安延集。

  • 烏方看重礦產資源、再生能源潛力與中亞樞紐位置，盼借鐵路縮短對外運輸時間；米爾濟約耶夫則稱兩國關係進入黃金時代，重申一個中國原則，並支持中方核心利益與多邊協作。

李強 國務院

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