日系車在中國銷量持續下滑 日媒：日產減6成、本田砍半

日系車廠在中國市場面臨銷售壓力，日媒報導，日產汽車9月新車銷量年比大減61.6%，本田也下滑53.1%，2家車廠銷量在中國市場持續走低。（取材自易車網）

AI摘要 文章摘要整理： 日產與本田在中國9月銷量雙雙重挫，日系車市占持續縮小，兩家公司正透過軟體定義汽車等合作尋求翻身。

日系車廠在中國市場的寒意未退，日產、本田 9月新車銷量再度大幅下滑。日媒報導，日產汽車（NISSAN）9月在中國市場的新車銷量年比大減61.6%，本田（HONDA）也下滑53.1%，2家車廠單月銷量均遭重挫。其中，日產已連續6個月年比衰退，本田更連續32個月下滑。

日本共同社指，日產汽車公司16日宣布，9月在中國市場的新車銷量較上年同期減少61.6%，為2萬3658輛。本田汽車年比減少53.1%，為2萬5564輛。報導稱，受與中國本地車企競爭加劇、汽油價 格上漲等因素影響，日系車商持續苦戰。日產銷量連續6個月年比下滑。本田受新車型投放滯後影響，連續32個月下滑。

從市場結構來看，跨國車廠在中國乘用車市場的占比也持續縮小。界面新聞指出，2026年上半年，合資及外資品牌合計市占率降至28.2%，中國自主品牌則升至71.8%。報導引述中國汽車工業協會數據指出，2020年合資及外資品牌市占率仍達61.6%，顯示近年中國汽車市場的競爭格局出現變化。

另，面對市場競爭，本田與日產也在尋求透過技術合作提升競爭力。日本經濟新聞此前報導，兩家車廠8月底就共同開發車載作業系統和車載電腦達成協議，相關技術最快將於2029年應用於新車型。合作將聚焦「軟體定義汽車」，讓車輛能像智慧型手機一樣透過無線方式更新軟體（OTA），以提升車輛功能。

根據協議，雙方將共同開發車載軟體與硬體，新的作業系統和電子控制單元將部分採用日產自身技術，並納入本田的意見，設計可應用於純電動車、混合動力車及燃油車。

早在2024年3月，本田與日產便宣布探索包括軟體定義汽車（SDV）在內的合作，並展開基礎研究；同年12月，雙方一度宣布啟動合併談判，但談判於2025年2月破局，此後仍持續討論專案層級的合作。持有日產部分股份的三菱汽車也將考慮採用相關技術。

2家車廠的全球業績同樣面臨壓力。2025財年，本田全球銷量為338.7萬輛，年比下降8.8%；淨虧損達4,239億日圓，而上年同期為獲利8,358億日圓。日產全球銷量為315萬輛，年比下降5.8%，淨虧損為5,331億日圓。

此外，日系車廠不只在中國市場面臨銷售壓力，在歐洲也面臨中國車廠的競爭。瀟湘晨報提到，繼今年5月中國車廠在歐洲的月銷量首度超越日系車廠後，最新統計顯示，今年8月中國品牌新車在歐洲市場的市占率升至11.7%，再創歷史新高。