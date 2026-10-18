中持美債規模探18年新低 仍是第三大持有國

AI摘要 文章摘要整理： 美國財政部數據顯示，中國8月持有美債降至5907億美元，連續3個月下滑並創18年新低，但仍為第三大海外持有國。

美國財政部 最新公布，2026年8月中國持有美債規模降至5907億美元，較7月減少273億美元，連續三個月下降，創2008年8月以來、逾18年最低水準。但中國仍是美債第三大海外持有國，僅次於日本 及英國。

中國8月持有美債規模，由7月的6180億美元降至5907億美元，單月減少273億美元，年減近16%。上一次低於此水準是在2008年8月，當時中國持有美債規模約5737億美元。

往回看，2013年前後中國持有美債的峰值大約1.3兆美元，也就是在十幾年間，中國美債持倉幾乎腰斬。中國在美債海外持有者中的排名，也從多年的第一位滑落到第三位。

這個減持過程不是最近才開始的。從2020年12月的1.07兆美元到2025年12月的6835億美元，五年減幅約36%。2026年全年，這個趨勢反而加速。

美國財政部數據顯示，8月外國持有的美國國債 規模升至9.3兆美元，7月為9.2兆美元。今年2月，該數據曾創下9.4兆美元的紀錄高位。與上年同期相比，外國持有的美國國債規模增長不到1%。

主要持有國方面，日本8月持有的美國國債規模降至1.068兆美元，與上月相比下降3.2%，連續第四個月下降。但日本仍是美國國債的最大海外持有者。

英國的持倉規模首次突破1兆美元，8月持倉與上月相比增加1.1%，至1.009兆美元。加拿大8月持倉增至4905億美元，增長4.2%。

橋水基金創始人達利歐，日前在彭博電視表示，美國約三分之一的債務融資依賴外國資本，其中很大一部分來自中國和日本。「中國不想再繼續增持了，日本也想把錢收回來。」