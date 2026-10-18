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赴中旅遊警示增「D」類 美國務院：代表「非法拘押」風險

中國新聞組／北京18日電
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美國務院著手更新對前往中國的旅行警告，將凸出「非法拘押」風險。示意圖。（新華社）
美國務院著手更新對前往中國的旅行警告，將凸出「非法拘押」風險。示意圖。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國國務院擬在中國旅遊警示中新增D類標識，提醒美國公民面臨非法拘押風險，並以敏辛與陳有林遭中國拘留為例。

美國針對中國的整體旅行警告維持在第2級，即敦促美國人在前往中國時「提高警覺」，但據傳美國國務院正著手新增「D」類風險標識，代表「非法拘押（wrongful detention）」風險。

據法廣引述旗語新聞社報導，此次旅遊風險警示調整與兩名遭中國拘留的美國公民有關，分別是研究緬甸問題的美籍學者敏辛（Min Zin），以及美籍華裔地震學家陳有林（Youlin Chen，另譯陳友麟）。

據了解，敏辛受中國政府邀請到昆明參加學術會議，於6月3日前往雲南。但一名國務院高官指出，敏辛在機場內就被拘留，近11周來「遭到反覆訊問、隔離及拘禁」。雲南當局最終通知美國大使館，稱敏辛因「危害（中國）國家安全」，正接受刑事調查。

陳有林出生於中國，1998年赴美深造，在波士頓研究地球與地震。2024年11月到北京探親遭中國國安人員拘留，後被控間諜罪，但遭到家人否認。陳有林的妻子榮玉芳（Yufang Rong，音譯）表示，陳有林的研究公開透明，而且與全球科學家合作，包括中國學者，拘留一事令她極度震驚。

美國國務院發言人表示，新增的「D」類標識，代表國務院認定美國公民在中國面臨被非法拘押的嚴重風險。今年9月初，國務院也曾更新旅行警告，進一步提醒美國公民注意非法拘押、當地法律任意執行，以及出境禁令等問題。

此次調整之前，美國國務院針對中國的旅行警告設有「O」類風險標識，代表未納入其他特定風險類別的潛在風險。

美國兩黨多名參議員上月曾提出決議，敦促國務院在對中國的旅行警告中加入「非法拘押」風險標識，並以敏辛及陳有林兩人的遭遇作為例證。

國務院發言人指出，是否構成「非法拘押」，須考量多項因素，包括當事人是否具有美國公民身分，或與美國存在其他關聯。

至於新增非法拘押警示後，為何整體旅行建議仍維持第2級，發言人解釋，新增的風險標識是「指出了存在非法拘押的具體風險」，整體旅行建議級別則反映了對安全狀況更廣泛的評估。

精華 FAQ

  • 因國務院認定美國公民在中國面臨非法拘押的嚴重風險，尤其與敏辛、陳有林等案例有關，顯示相關風險已足以單獨標示提醒。

  • 敏辛赴昆明參會後在機場遭拘留，陳有林則在北京探親時被控間諜罪，兩案都被參議員拿來要求國務院加入非法拘押警示。

  • 國務院表示，D類只針對非法拘押這項具體風險，整體第2級則反映更廣泛的安全評估，因此兩者可同時存在且意義不同。

緬甸 美國公民 華裔

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