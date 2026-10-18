歐盟：更大力度限制中商品進口 北京：別想施壓換好處

歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟將提議以更大力度限制從中國進口商品。圖為16日她在歐盟峰會結束後的記者會上發言。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟認為與中國就油電汽車達成的協議不足以解決失衡問題，準備推出新工具加強限制進口；中國則強調相關磋商基於互利原則，反對以施壓換取好處。

中歐貿易投資磋商機制第二次例會10月9日達成以油電汽車為主的貿易協議 ，但歐盟 執委會主席范德賴恩16日表示，與中國達成的協議並不能解決結構性失衡問題，歐盟執委會將提議以更大力度限制從中國進口商品，早前她已表示歐盟對華貨物貿易逆差目前每天超過10億歐元（約11.2億美元）。

中國商務部發言人16日晚以答記者問形式回應稱，歐方不能幻想以施壓換取好處，更不要低估中方維護自身利益的決心和能力。

路透報導，范德賴恩是在歐盟高峰會後的記者會上做此表示。她說，「正因如此，我們才需要採取行動」，「各行各業都呼籲採取行動，我們聽到了他們的呼聲，我們將予以回應，包括增加一些保障措施。」

范德賴恩表示，歐盟領袖對此表示明確支持。法國總統馬克宏也在峰會後告訴記者，歐盟應該專注於化學品、塑膠和鐵合金方面的措施。

范德賴恩說，她歡迎上個月發表的法德聯合文件（歐盟版301），該文件提議歐盟透過實施一項新的快速行動措施來加強其經濟，以反擊那些損害歐盟的國家。她說，歐盟執委會將制定一項新工具，以便在符合歐盟利益的情況下迅速限制進入歐盟單一市場。

法德聯合文件主張，歐盟需要更迅速、更有效地運用其貿易保護工具，進行更多調查，並採取更廣泛的措施來涵蓋整個產業。該文件還指出，迫切需要採取措施應對化學品、PET和混合動力車的進口問題。

報導稱，范德賴恩在歐盟峰會後的記者會上還表示，歐盟執行委員會將於12月提出一項新提案，旨在限制歐盟企業對某些關鍵物資單一來源的依賴。委員會還將提議建立「團結機制」，以幫助那些受到歐盟以外國家或部門脅迫或報復的國家或部門。

針對歐盟的最新說法，中國商務部發言人回應，中歐依照雙方確定的遵守世貿組織規則、基於事實和非歧視的三項原則，就混動（油電）汽車達成的諒解是對等互利的，既有力維護了中國企業的實際利益，也回應了歐方關切，避免了中歐貿易摩擦局面升級。所謂「歐方施壓奏效」的說法毫無依據。他表示，中歐經貿磋商的目的就是要透過對話協商妥處分歧，照顧彼此關切。雙方都要拿出解決問題的誠意。