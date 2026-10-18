新武器？歐擬設「死亡開關」對付中企 貿易失衡時踢掉對方

歐盟委員會主席范德賴恩（見圖）在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會上發表講話。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟正研擬被稱為「死亡開關」的新貿易工具，可能在外國產品大量湧入時直接封鎖市場，矛頭主要指向中國；此舉被視為貿易再平衡的後續強硬措施。

歐盟 領導人正在考慮制定一項新的貿易管控工具，當某個外國公司的產品可能在歐盟氾濫成災並對歐盟經濟造成嚴重衝擊之際，可以運用這一工具，迅速將這家公司踢出歐盟市場。

彭博社15日報導說，歐盟已決定推動建立一項貿易應對機制，該機制有權完全阻止中國等地的外國製造產品進入歐盟單一市場。

南華早報援引知情消息人士的話說，歐盟委員會主席范德賴恩15日在歐盟委員會一場會議的開場致辭中提出了這一被稱為「死亡開關」(kill switch)的方案。

這一方案有可能讓歐盟在應對與中國的貿易爭端時，除了關稅 和其他貿易限制等手段之外，又掌握一個威力巨大的新武器。

歐盟2025年從中國進口了價值5594億歐元的商品，而對華出口總額僅為1996億歐元，由此產生了3598億歐元的貿易逆差。

與2024年相比，歐盟自中國進口的商品增長了6.4%，而對中國的出口則下降了6.5%。

歐洲製造商日益擔憂來自中國同行的激烈競爭，這種競爭波及汽車、化工和機械等多個行業。中國企業憑借成本優勢和強大的製造能力占據上風，而歐洲企業則在市場份額、盈利能力和就業崗位方面面臨壓力，甚至節節敗退。

所謂「死亡開關」措施，在一定程度上是德國與法國共同推動的結果。

本月9日，中國商務部長王文濤和歐盟貿易與經濟安全專員塞夫柯維奇在北京經過歷時兩天的談判後達成共識，在未來四年內將中國向歐盟出口的混合動力和插電式混合動力汽車數量減少一半以上，年度最高數量為35萬輛。

謝夫喬維奇當時表示，中歐達成的這項“共同諒解”只是貿易再平衡的「關鍵第一步」。布魯塞爾目前醞釀的「死亡開關」可能就是歐盟的後續安排。

針對歐盟峰會醞釀的「死亡開關」措施，中國商務部發言人以答記者問的方式作出回應，呼籲歐盟打消「以施壓換取好處」的幻想。