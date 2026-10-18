會晤克羅埃西亞總統 王毅：中對歐順差是市場需求結果

克羅埃西亞總統米拉諾維奇（左）會見中國外長王毅（右）。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 王毅訪問克羅埃西亞時表示，中歐經貿分歧可循對話協商化解，對歐貿易順差源於市場需求與分工；克方則肯定中方立場並支持一中政策。

中國與歐盟 經貿問題最近深受關注。中國外長王毅 16日到訪東南歐的克羅埃西亞時表示，歐方在中國對歐貿易順差問題上存在關切，但這是市場需求和國際分工的結果。只要雙方沿著對話協商軌道走下去，就能找到互利雙贏的解決辦法。

據中國外交部官網，當地時間16日，克羅埃西亞總統米拉諾維奇在首都札格雷布會見王毅。雙方就中歐關係交換意見。王毅表示，中歐沒有根本利害衝突，完全可以相互成就、共同繁榮。歐方在中國對歐貿易順差問題上存在關切，但這是市場需求和國際分工的結果。中歐是夥伴不是對手，中歐要合作不要對抗。近期中歐貿易投資磋商機制取得的成果充分說明，只要雙方沿著對話協商軌道走下去，就能找到互利雙贏的解決辦法。

中方通稿稱，米拉諾維奇表示，「對於當前歐中在經貿領域存在的一些分歧，我贊同中方的看法。我認為中國的強大競爭力主要來自於高效、完備的生產組織方式」。相信雙方能夠通過溝通對話解決發展中出現的問題。

米拉諾維奇還表示，「我長期關注中國外交政策，充分理解中方立場主張。克方堅定奉行一個中國政策，認為台灣是中國不可分割的一部分」。王毅稱，中國願探討進一步提升雙邊關係定位。

克羅埃西亞總統府官網消息指出，雙方對迄今為止的合作水平表示滿意，並探討了將雙邊關係提升到更高水平的機會。