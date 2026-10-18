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會晤克羅埃西亞總統 王毅：中對歐順差是市場需求結果

記者廖士鋒／綜合報導
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克羅埃西亞總統米拉諾維奇（左）會見中國外長王毅（右）。（新華社）
克羅埃西亞總統米拉諾維奇（左）會見中國外長王毅（右）。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

王毅訪問克羅埃西亞時表示，中歐經貿分歧可循對話協商化解，對歐貿易順差源於市場需求與分工；克方則肯定中方立場並支持一中政策。

中國與歐盟經貿問題最近深受關注。中國外長王毅16日到訪東南歐的克羅埃西亞時表示，歐方在中國對歐貿易順差問題上存在關切，但這是市場需求和國際分工的結果。只要雙方沿著對話協商軌道走下去，就能找到互利雙贏的解決辦法。

據中國外交部官網，當地時間16日，克羅埃西亞總統米拉諾維奇在首都札格雷布會見王毅。雙方就中歐關係交換意見。王毅表示，中歐沒有根本利害衝突，完全可以相互成就、共同繁榮。歐方在中國對歐貿易順差問題上存在關切，但這是市場需求和國際分工的結果。中歐是夥伴不是對手，中歐要合作不要對抗。近期中歐貿易投資磋商機制取得的成果充分說明，只要雙方沿著對話協商軌道走下去，就能找到互利雙贏的解決辦法。

中方通稿稱，米拉諾維奇表示，「對於當前歐中在經貿領域存在的一些分歧，我贊同中方的看法。我認為中國的強大競爭力主要來自於高效、完備的生產組織方式」。相信雙方能夠通過溝通對話解決發展中出現的問題。

米拉諾維奇還表示，「我長期關注中國外交政策，充分理解中方立場主張。克方堅定奉行一個中國政策，認為台灣是中國不可分割的一部分」。王毅稱，中國願探討進一步提升雙邊關係定位。

克羅埃西亞總統府官網消息指出，雙方對迄今為止的合作水平表示滿意，並探討了將雙邊關係提升到更高水平的機會。

精華 FAQ

  • 王毅表示，歐方對中國對歐貿易順差有關切可以理解，但這是市場需求與國際分工的結果。他強調只要持續對話協商，就能找到互利雙贏的解決辦法。

  • 王毅指出，中歐沒有根本利害衝突，完全可以相互成就、共同繁榮；雙方是夥伴不是對手，應該合作而非對抗，近期磋商成果也證明溝通有效。

  • 米拉諾維奇表示認同中方對經貿分歧的看法，並認為中國競爭力來自高效完備的生產組織方式；他也重申克方奉行一個中國政策，雙方並討論提升雙邊關係。

歐盟 王毅

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