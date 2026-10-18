馬斯克轉發數據：中對石油依賴快速下降 「轉型電力國家」

馬斯克稱「中國對石油的依賴正在快速下降」；圖為在第23屆中國國際電力產業博覽會暨綠色能源裝備博覽會中，展出的新能源汽車充電樁設備。 （中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 最新數據顯示中國燃油車占比快速下滑、新能源車與汽車出口大增，馬斯克轉發後稱中國對石油依賴正加速下降，外界並將此解讀為向「電力國家」轉型。

最新統計數據顯示，燃油車在中國市場上的銷售占比首次跌破三分之一，新能源車整體滲透率攀升至67%新高。美國特斯拉 公司首席執行官馬斯克 轉發相關數據並評論：「中國對石油 的依賴正在快速下降」。有評論稱，基於地緣衝突的衝擊等因素，中國正在轉型為一個「電力國家」。與此同時，今年1到9月，中國整車出口已增至820.5輛，其中超過一半是新能源車，中國汽車出口太猛已使得滾裝船艙位搶破頭，運費也隨之飆漲。

據每日經濟新聞報導，以上數字是由中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會近日發布，數據還顯示，五年前，燃油車還占據中國乘用車市場九成以上份額。

馬斯克轉發了相關數據圖並評論說，「中國對石油的依賴正在快速下降」。

報導稱，馬斯克關注的，是中國正在重塑自己的能源市場結構。美以伊戰事導致荷姆茲海峽通航受阻後，中國在今年3月至7月間日均減少原油進口數百萬桶，大幅對沖了全球供應缺口。國際能源署數據顯示，2026年二季度，僅新能源汽車就給中國帶來相當於日均150萬桶原油的能源消費替代，約等於法國單日石油消費總量。中國正在重塑自己的能源市場結構。

有評論指中國正在轉型為一個「電力國家」。中國全社會用電量中每3度電就有1度來自清潔能源。據「十五五」規畫，到2030年，非化石能源發電量占比將達到50%，風電和太陽能發電裝機比重超過50%。在近年地緣衝突、氣候變化和AI對能源供應鏈的衝擊下，中國以自身實踐證明，能源轉型是增強抵禦風險能力的可行路徑。

而與中國石油依賴下降密切相關的，是中國新能源車的迅猛發展。據鳳凰網報導，中國汽車工業協會數據顯示，2026年1至9月整車出口820.5萬輛，同比增長65.8%；9月單月出口105.3萬輛，同比增長61.4%，全年突破1000萬輛基本沒有懸念。其中，新能源車400.6萬輛，較去年同期大幅增長 1.3倍（約127.9%），約佔總出口量的一半（連續四個月佔比超過50%）。

中國汽車出口大增，也造成滾裝船艙位一位難求，業者說，提前一個月都未必搶得到。這也使得今年6月大型滾裝船年租費率已達到每天7萬美元，而去年年底還只有4.25萬美元。

廣州車滿滿科技區域經理王以喆表示，滾裝船最便宜的時候每立方米價格是38美元，現在已經漲到230美元，而且船期還不好訂，「現在訂船，一般得提前一個月。」中小貿易商們要拿到倉位更難，在某汽車出口公司工作的張雷說，今年7、8月份發往阿爾及利亞的40呎集裝箱，3、4月份4500美元一個櫃，到7、8月份直接衝到8500到9500美元，漲了大約一倍。

馬斯克轉發數據圖，稱「中國對石油的依賴正在快速下降」。（取材自每日經濟新聞）