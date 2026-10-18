我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

不是商務艙 旅遊專家揭最划算升等選擇

習考察內蒙算力中心 強調「東數西算」是重要部署

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共總書記習近平16日在內蒙古考察算力設施。（新華社）
中共總書記習近平16日在內蒙古考察算力設施。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

習近平考察內蒙古算力中心，要求推進「東數西算」與全國一體化算力網建設，並強調高效、綠色、安全運營，帶動數位經濟與實體經濟融合發展。

在AI浪潮與強權科技戰博弈的背景下，中共總書記習近平16日赴內蒙古烏蘭察布，考察算力設施，他強調實施「東數西算」工程、構建中國全國一體化算力網，是中共黨中央一項重要部署。要確保已建成項目高效運行，並如期完成後續項目建設。要積極延伸產業鏈，不斷把算力優勢轉化為發展優勢。

新華社報導，習近平16日前往察哈爾高新技術開發區，在了解內蒙古推進「東數西算」工程樞紐節點建設和綠色算力產業發展等情況。他指出，實施「東數西算」工程、構建全國一體化算力網，是黨中央一項重要部署。要加強科學規畫、要素支撐、安全保障，確保已建成項目高效運行，並如期完成後續項目建設。要積極延伸產業鏈，推動數位經濟與實體經濟深度融合，不斷把算力優勢轉化為發展優勢。

習近平強調，算力網是中國國家規畫建設的「六張網」之一，算力產業正處在加速發展階段，前景廣闊。希望大家認真落實高效、綠色、安全的要求，注重「算電協同」、「算水協同」，搞好算力中心項目建設和運營，積極推動綠色算力產業發展，為推進數位中國建設、促進新質生產力發展多作貢獻。

「東數西算」是中國2022年啟動的政策，旨在通過建造數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求引導到西部，優化數據中心建設布局，也就是讓西部的算力資源支撐東部數據的運算。中國已在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設「國家算力樞紐節點」，並規畫10個「國家數據中心集群」。內蒙古有太陽能與風力資源優勢，使其角色吃重。

此外，中國總理李強16日主持國務院常務會議，聽取「人工智慧+」行動進展情況彙報，並討論其他法律草案。會議指出，人工智慧是影響未來發展的關鍵變數，要從中國產業體系完備、應用場景豐富、工程化能力強等實際出發，注重以落地應用牽引技術創新，不斷深化拓展「人工智慧+」行動。

精華 FAQ

  • 他前往烏蘭察布察哈爾高新技術開發區，重點了解「東數西算」樞紐節點建設、綠色算力產業發展，以及算力設施的建設與運行情況，並提出相關要求。

  • 他將「東數西算」工程和構建全國一體化算力網，定調為黨中央重要部署，並要求加強科學規畫、要素支撐與安全保障，確保已建成項目高效運行。

  • 內蒙古兼具太陽能與風力資源優勢，適合發展綠色算力與資料中心，因此在國家算力樞紐節點布局中地位重要，也有助把算力優勢轉化為發展優勢。

習近平 中共

上一則

談袁澧林性騷案…港星爾冬陞曝男演員曾投訴遭男導侵犯 支持勇敢說不

下一則

全年5380萬目標有望…前3季訪港旅客破4070萬人次 年增12%

延伸閱讀

扶持民間企業拚AI 中國推「國家專案」

扶持民間企業拚AI 中國推「國家專案」
會見庫克 上海市委書記：支持全球企業在滬更好發展

會見庫克 上海市委書記：支持全球企業在滬更好發展
反制美封鎖晶片 中收緊AI大模型出口 關鍵技術納管

反制美封鎖晶片 中收緊AI大模型出口 關鍵技術納管
陳立武：AI算力短缺恐到2029年 至少需要15萬名工程師

陳立武：AI算力短缺恐到2029年 至少需要15萬名工程師

熱門新聞

17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

2026-10-16 08:30

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台

白宮新發言人只當5天 記者：登場2分鐘就知會下台