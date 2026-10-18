習考察內蒙算力中心 強調「東數西算」是重要部署

中共總書記習近平16日在內蒙古考察算力設施。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 習近平考察內蒙古算力中心，要求推進「東數西算」與全國一體化算力網建設，並強調高效、綠色、安全運營，帶動數位經濟與實體經濟融合發展。

在AI浪潮與強權科技戰博弈的背景下，中共 總書記習近平 16日赴內蒙古烏蘭察布，考察算力設施，他強調實施「東數西算」工程、構建中國全國一體化算力網，是中共黨中央一項重要部署。要確保已建成項目高效運行，並如期完成後續項目建設。要積極延伸產業鏈，不斷把算力優勢轉化為發展優勢。

新華社報導，習近平16日前往察哈爾高新技術開發區，在了解內蒙古推進「東數西算」工程樞紐節點建設和綠色算力產業發展等情況。他指出，實施「東數西算」工程、構建全國一體化算力網，是黨中央一項重要部署。要加強科學規畫、要素支撐、安全保障，確保已建成項目高效運行，並如期完成後續項目建設。要積極延伸產業鏈，推動數位經濟與實體經濟深度融合，不斷把算力優勢轉化為發展優勢。

習近平強調，算力網是中國國家規畫建設的「六張網」之一，算力產業正處在加速發展階段，前景廣闊。希望大家認真落實高效、綠色、安全的要求，注重「算電協同」、「算水協同」，搞好算力中心項目建設和運營，積極推動綠色算力產業發展，為推進數位中國建設、促進新質生產力發展多作貢獻。

「東數西算」是中國2022年啟動的政策，旨在通過建造數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求引導到西部，優化數據中心建設布局，也就是讓西部的算力資源支撐東部數據的運算。中國已在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設「國家算力樞紐節點」，並規畫10個「國家數據中心集群」。內蒙古有太陽能與風力資源優勢，使其角色吃重。

此外，中國總理李強16日主持國務院常務會議，聽取「人工智慧+」行動進展情況彙報，並討論其他法律草案。會議指出，人工智慧是影響未來發展的關鍵變數，要從中國產業體系完備、應用場景豐富、工程化能力強等實際出發，注重以落地應用牽引技術創新，不斷深化拓展「人工智慧+」行動。