美日軍演前 解放軍4海域同步演練 東風26蓄勢待命

南部戰區海軍某支隊崑崙山艦、長白山艦在實戰化訓練中比鄰航行。（取材自南部戰區微信公眾號）

AI摘要 文章摘要整理： 在美日「利劍27」軍演前夕，中國多海域同步實彈演練，並出動遼寧艦與東風-26待命，外界解讀為對第一島鏈與台海方向的戰備回應。

中國海事局近日連發多個航行警告，三亞、湛江、溫州、鹽城、大連、秦皇島，從南到北六個方向；南海、東海、黃海、渤海，四大海域同步開炮，時間長度也實屬罕見：黃海南部自10月15日至11月30日實彈射擊，每日零時至24時禁止駛入，連續47天，另五處海域集中在10月12日至17日組織實彈射擊、軍事訓練。

這連起來就是一張沿海防線的壓力測試圖，覆蓋日本、台海、菲律賓等多個方向，意味著解放軍 能夠在同一時間點上，對第一島鏈內的多個方向同步懾壓。一短一長，兩組訓練同時落地，檢驗的是「一聲令下、全域聯動」。

據日本共同社報導，日本和美國將於19日至29日在日本多地開展「利劍27」大規模聯合軍演，投入兵力總計接近6萬人。美方計畫把岸艦導彈放在與那國島，後者距離台灣只有110公里。

巧合的是，中國海軍14日宣布遼寧艦航母編隊出海，赴西太平洋相關海域訓練。11日，官媒罕見公開火箭軍某部東風-26導彈夜間無預告緊急拉動畫面。該導彈隨時待命，最大射程4000公里，可打到關島。

美日此次軍演在日本引發廣泛擔憂與反對。沖繩、長崎、大分等地接連爆發民眾抗議活動，要求取消演習、停止在民用設施開展軍事訓練；不少民間團體指出，日美此舉只會加劇地區緊張，將當地民眾置於危險之中。

大公報報導，軍事專家宋忠平表示，近期美日相關軍演蓄意聚焦台灣問題，挑釁意味濃厚。「與那國島緊鄰中國台灣島，兩地相距僅百餘公里，在此部署反艦導彈，對台海安全構成直接且嚴峻的軍事威脅。」解放軍在多海域開展常態化聯合演訓，是順應安全形勢、主動捍衛國家主權的必要舉措。

宋忠平指出，面對一切危害國家主權、破壞台海穩定的挑釁與挑戰，人民軍隊保持高度戒備，必將主動亮劍、堅決應對，堅定捍衛國家領土主權與台海和平穩定。