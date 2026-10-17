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中國大V袁騰飛潤美2個月罵「垃圾國」 網諷遇鐵拳教育

中國新聞組／北京18日電
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中國著名歷史科普博主袁騰飛。（取材自觀察者網）
中國著名歷史科普博主袁騰飛。（取材自觀察者網）

AI摘要

文章摘要整理：

中國歷史科普博主袁騰飛移居美國後，因高額醫療帳單、交通違規與育兒壓力頻頻吐槽，引發中國網路群嘲並被指遭遇美國鐵拳教育。

曾被粉絲稱為「史上最牛歷史老師」的中國著名歷史科普博主袁騰飛，在因批毛等言論「消失」多年之後，近日突又發聲。據報導，袁騰飛2026年8月前後移居美國，剛「潤美」約兩個月，就因就醫和交通問題在朋友圈接連吐槽，其中兩筆醫療帳單合計約1.85萬美元，讓他破防，朋友圈情緒崩潰發文罵美國是垃圾國家，還說實在不行就回國自首。他的經歷被披露後，在中國網路上引發群嘲，諷他才剛到美國就被美國鐵拳教育。

據觀察者網報導，袁騰飛曾因被指汙蔑偉人，辱罵烈士，惡搞民族英雄和愛國志士，在2017年於全平台「被消失」，相關視頻全部下架，包括他有1300萬粉絲的微博帳號「袁騰飛老師」。他「消失」這麼多年後，前段時間又回到網民們的視線中。8月26日，袁X飛的朋友稱他已抵達美國德克薩斯州，9月初海外平台陸續流出他在美國的照片。

9月30日晚上，54歲的他在YouTube帳號「官宣」生了個新娃。不過，評論區有很多人並不是送祝福，而是罵他跟小三生子，不要以為有了「美國娃」就能留在美國。但可以確認他潤到美國了。至於潤美原因，跟很多潤人一樣，他說是為了「孩子上學，躲清靜，避開高鐵外放、堵車和廣場舞」。

不過，隨後，他的情緒一下子就崩潰了。10月6日，他朋友圈發文控訴美國。他說自己在急診室躺了幾小時，帳單5000多美元，自費1000多；很小的毛病，卻被醫院留了一個晚上，罵美國是垃圾國家。跟朋友互動時，還說實在不行，回國自首。

同一天，他朋友圈另一文更加激動。他說「寶媽」（孩子的生母）腳上小傷（長了個大泡），醫院帳單居然要13500美元（約人民幣9萬多）。「寶媽」說自己在中國看一輩子病，也花不了這麼多錢。袁騰飛抱怨，自己這把年紀離開舒適區，真是太絕望了。到美國以為焦慮能減輕，沒想到卻加重了。

另外，據報導，他還攤上了官司。因為他去接大女兒時，開車速度過快，被警察在校門口攔下。11月8日，還要到法庭過堂。不少網民群嘲，他接連的遭遇，這是被美國鐵拳教育了。

在美國的網民給他算了筆帳，假設袁騰飛帶著75萬美元（約500萬人民幣）在美國生活，在高通膨+7.4%房貸利率環境下，還要養女人和孩子，兩三年就能燒光。條件比他更好的美國人，一旦失去穩定收入，就會一步一步接近斬殺線，他在美國能找到什麼工作？不少網民認為，對他來說，到美國生活是一場風險極大的冒險。等到錢沒有了，女人和孩子都會離開他。

中國著名歷史科普博主袁騰飛。（取材自觀察者網）
中國著名歷史科普博主袁騰飛。（取材自觀察者網）

精華 FAQ

  • 報導稱他到美國約2個月後，先後碰上急診費用高昂、孩子生母小傷也要付出大額帳單，還有開車超速被警方攔下，讓他的情緒迅速失控。

  • 他不滿美國醫療費用過高，稱自己急診躺幾小時就要付數千美元，連一點小毛病也被要求留院，另見到小傷帳單高達1.35萬美元，因而情緒崩潰。

  • 不少網民以諷刺口吻稱他才到美國就被鐵拳教育，認為他低估了美國生活成本與風險，也有人調侃他若失去收入，帶著家人長住美國將很快耗盡資金。

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