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巴西出口石油 中國買走一半創紀錄 是第二買家印度的7倍

中國新聞組╱北京17日電
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AI摘要

文章摘要整理：

受中東戰事與航運風險影響，巴西前9個月對華原油出口大增至218億美元，中國成為最大買家；但隨海灣供應恢復，後續增勢仍待觀察。

受伊朗戰事衝擊全球能源供應影響，巴西對中國原油出口大幅攀升。今年前9個月，巴西對華原油出口額達218億美元，年增49%，創同期歷史新高。中國買走巴西約一半的原油出口量，所占份額是第二大買家印度的近7倍，凸顯中國市場對巴西能源貿易的重要性。

香港英文媒體南華早報16日引述巴西中國企業家委員會（CEBC）報告指出，今年前9個月，巴西對華原油出口量年增27%，出口價格上漲16.8%，數量與價格同步上升，推動出口額創紀錄。原油占巴西對華出口總額的25.8%，僅次於占比35.4%的大豆。

報導指出，巴西石油出口激增，與中東局勢動盪密切相關。今年2月底，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊後，荷莫茲海峽航運受到干擾，亞洲能源進口國加快尋找替代供應來源，巴西因此受益。

巴西外貿數據顯示，今年9月原油出口量達1170萬噸，創單月歷史新高，年增42.2%；出口收入約65億美元，年增77.3%。近年巴西持續開發鹽下油田、擴大產能，也為出口成長提供支撐。

不過，隨著海灣地區部分石油運輸逐步恢復，巴西對華原油出口占比已從上半年報告的54%，降至前9個月的約50%。中東局勢、國際油價及運輸條件，仍將影響後續出口表現。

原油貿易升溫也帶動中巴整體經貿規模擴大。CEBC數據顯示，今年前9個月，中巴貿易總額達1433億美元，創同期新高；巴西對華出口847億美元，年增12%，自中國進口586億美元，年增9.9%。

同期，巴西對中國貿易順差達261億美元，占其全球貿易順差的42%。大豆、原油及鐵礦石仍是巴西對華出口主力，合計占出口總額逾77%。中國持續成為巴西最大貿易夥伴，雙方在能源、農產品及工業產品領域具有互補性。

然而，今年石油出口成長部分受地緣政治與油價波動推動。隨著中東供應逐步恢復，巴西能否延續對華出口增勢，仍有待觀察。

精華 FAQ

  • 根據CEBC報告，巴西前9個月對華原油出口額達218億美元，年增49%，並創下同期歷史新高；出口量年增27%，價格也上漲16.8%，帶動整體出口額明顯攀升。

  • 中國買走巴西約一半的原油出口量，份額約為第二大買家印度的近7倍，顯示中國已是巴西原油最關鍵的外銷市場，也凸顯雙邊能源貿易的重要性。

  • 主要受中東局勢動盪影響，尤其伊朗戰事衝擊荷莫茲海峽航運後，亞洲進口國轉向尋找替代來源，巴西受惠；但隨海灣部分運輸恢復，未來增長仍可能放緩。

印度 巴西 石油

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