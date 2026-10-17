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反制美封鎖晶片 中收緊AI大模型出口 關鍵技術納管

中國新聞組╱北京17日電
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中國反制美國封鎖AI晶片，將收緊AI大模型等技術出口；圖為中國人工智慧公司月之暗...
中國反制美國封鎖AI晶片，將收緊AI大模型等技術出口；圖為中國人工智慧公司月之暗面所開發的Kimi模型。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國為反制美國晶片封鎖，擬收緊AI大模型等關鍵技術出口，並以精準列管方式兼顧國安、產業海外布局與國際合作。

反制美國封鎖AI晶片，中國將收緊AI大模型等技術出口；中國商務部、科技部16日公告，擬修訂技術出口管制目錄，增列人工智能（AI）、生物醫藥及光伏(太陽能光電)3大領域共40項關鍵技術，其中AI占23項，並對相關技術實施出口前登記的臨時管理措施。外界關注，在美國限制先進AI晶片輸往中國之際，北京進一步強化關鍵技術出口管理，將如何影響中國科技企業的海外布局與國際合作。

綜合媒體報導，此次修訂涉及14項擬禁止出口技術及26項擬限制出口技術，涵蓋大模型、智能體、算力集群、資訊處理等AI技術，以及細胞和基因治療、多晶矽製造等領域。中國商務部表示，這是技術貿易管理的常態化工作，依法依規進行，不針對任何特定國家、地區或實體。

華爾街見聞報導，AI禁止出口部分，包括利用中國核心資料訓練後提供服務的大模型、專門或主要用於國家關鍵資訊基礎設施、國防軍工、核心政務等高敏感場景應用，達高性能水平的智慧體等。另外，判別具體出口情形是否屬於技術出口管理的範圍，核心在於是否涉及限制類技術從中國境內向境外轉移。

中國官方指出，相關技術若遭惡意實體取得，可能被用於攻擊重要基礎設施或繞過國家安全防禦體系，因此有必要防範技術遭濫用及不當擴散，確保AI安全可控，並維持在人類控制之下。

不過，官方強調，此次列管範圍精準且有限，並非全面限制AI技術出口。已透過開源、發表學術論文等方式進入公共領域的相關技術，擬不納入管理；對部分開源技術、境外算力中心及聯合研發等出口情形，也規劃適用自動許可等便利措施，以兼顧安全管理與國際合作。

生物醫藥及光伏同樣是此次修訂重點。生物醫藥涉及細胞和基因治療、小核酸藥及病原微生物等5項技術，包括具自主智慧財產權的細胞與基因治療技術平台；光伏則涵蓋多晶矽、矽片及電池製造等12項技術，部分關鍵設備也在管理範圍內。

針對AI大模型「出海」是否構成技術出口，官方表示，關鍵在於是否涉及限制類技術從中國境內向境外轉移。限制類大模型若在海外進行本地化部署，原則上屬於技術出口管理範圍；但透過API、應用程式、網頁互動或軟體即服務（SaaS）提供模型服務，則不屬於大模型技術出口管理範圍。

精華 FAQ

  • 此次修訂擬增列AI、生物醫藥及光伏3大領域共40項關鍵技術，其中AI占23項，並對相關技術採出口前登記的臨時管理措施。

  • 管制重點包括大模型、智能體、算力集群、資訊處理等AI技術；部分涉及核心資料訓練、高敏感場景應用的模型，甚至被列為擬禁止出口範圍。

  • 關鍵在於是否有限制類技術從中國境內向境外轉移；海外本地化部署原則上屬技術出口，但以API、APP、網頁或SaaS提供服務則不納入。

商務部 人工智能

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