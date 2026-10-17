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中國沒像樣廁所？ 網嘲白宮發言人：對手犯傻時別叫醒她

中國新聞組╱北京17日電
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AI摘要

文章摘要整理：

白宮新聞秘書札卡里亞稱2016年中國連像樣廁所都沒有，引發中國與美國網友批評，並被指忽視中國廁所革命與基礎建設進展。

新任白宮新聞秘書扎卡里亞（Katie Zacharia）聲稱，2016年中國連「像樣的廁所」都沒有，引發中國網友群嘲。網友翻出中國「廁所革命」的發展時間線，指出她口中的2016年，恰是中國大規模改造公共廁所的攻堅階段，諷刺她曾在中國生活多年，對當地發展的認識卻如此片面。

據彭博報導，扎卡里亞15日接受保守派媒體訪問，回憶川普2016年首次當選總統時表示，自己剛從中國回到美國，當時心想：「中國怎麼會是下一個崛起大國？他們連像樣的廁所都沒有。」言論曝光後，不僅中國網友反擊，也有美國網友批評她無知、傲慢。

中國網友首先翻出「廁所革命」時間線。中國2015年啟動相關工程，2016年正值大規模改造公共廁所的重要階段。有人以高鐵、智能廁所等基礎設施反問她是否只看見自己想看的部分。

中國網友嘲諷：「對手在犯傻的時候，不要叫醒他。」另有人酸道：「你在中國期間沒有被尿憋死，真是命大。」也有評論將矛頭指向白宮用人，質疑一名曾在中國工作生活的人，為何對當地的認識如此片面。

報導指出，扎卡里亞並非沒有中國生活經驗。她2011年從美國佩珀代因大學法學院畢業後，與丈夫移居中國，曾在北京中倫律師事務所工作約2至3年，參與國際法律事務。她學過中文，還曾形容在中國的經歷是人生中最令人興奮、難忘的時光之一。丈夫也曾在中國從事私募股權投資，兩人育有4個孩子。

網友因此質疑，她既然曾在中國生活多年，為何仍以廁所作為評斷中國發展的依據。

中國外交部發言人毛寧16日回應表示，歡迎扎卡里亞有機會多到中國走走。

另據報導，扎卡里亞就任不到一周便傳出遭解職。

精華 FAQ

  • 她回憶2016年時竟稱中國連像樣廁所都沒有，這不僅被中國網友認為與現實脫節，也被美國網友批評無知傲慢，因此迅速引爆輿論反彈。

  • 網友翻出中國「廁所革命」時間線，指出2015年已啟動相關工程，2016年正是大規模改造公共廁所的階段，並以高鐵、智能廁所等基礎建設回應她的片面印象。

  • 因為札卡里亞曾在北京工作約2至3年，還學過中文並自述那是難忘經歷，外界因此質疑她既有中國生活背景，為何仍用廁所來概括中國發展。

川普 白宮

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