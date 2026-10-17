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中駐菲大使：若動武輕鬆勝 菲總統怒批威脅…外交紛爭遽升

中國新聞組／北京17日電
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圖為菲律賓海軍官兵7月和中國海警在南海仁愛暗沙爆發衝突。(路透)
圖為菲律賓海軍官兵7月和中國海警在南海仁愛暗沙爆發衝突。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

中國駐菲大使井泉稱若動武可輕易取勝，引爆菲方抗議；小馬可仕認為近似威脅並將召見，中方則反批斷章取義，雙邊緊張再度升高。

中國與菲律賓外交紛爭急遽上升中。中國駐菲律賓大使井泉日前談及菲國，一句「如果我們要動用武力，完全有可能輕易取勝。」引發菲國強烈反彈，除外交部發聲明抗議，菲律賓總統小馬可仕更批評此言形同「威脅」，將召見井泉並要求對方解釋。中方則回擊，稱菲方「選擇性引用和過度解讀」；軍方批菲方個別政客為私利極端反華，大搞擴軍，對中菲兩軍關係帶來破壞性影響。美媒分析，外交溝通若無法持續，恐將使兩國緊張局勢進一步升級。

據中新網報導，井泉15日出席第二屆迪利曼對話會期間接受菲律賓媒體聯合採訪，被問及如何看待菲律賓國防部長鐵歐多洛將中國稱為本地區「麻煩製造者」的言論時，批評菲國才是「麻煩製造者」，並指菲方意在炒作虛假敘事，煽動兩國人民之間的仇恨。「菲律賓應當感到慶幸，擁有中國這樣一個鄰居。如果我們要動用武力，完全有可能輕易取勝。但我們不會使用武力，因為我們熱愛和平。」

井泉這段發言隨即引爆中國駐菲使館與菲海岸警衛隊將領、防長等軍政人員唇槍舌戰，用語相當辛辣。菲律賓外交部官網15日發表聲明指出，井泉措辭不當，似乎暗示了隱晦的武力威脅。希望所有駐菲外交官在公開聲明中更加謹慎用詞。

中國駐馬尼拉使館隨後在X發文指菲外交部對井泉發言斷章取義、過度解讀，並稱目前中菲關係正處於極為敏感的階段，某些人正積極破壞兩國正常的交流與合作，中方敦促外交部防止此類行為發生，從而確保中菲關係不會被推入危險和不確定的境地。

另據法廣報導，菲總統小馬可仕認為，井泉的這番言論聽起來「像是威脅」，並證實將召見井泉；「在我聽來，這很像是一種威脅，而且並非一種十分外交的表態。因此，我們或許需要弄清楚他究竟是什麼意思。」並稱「我認為，這有必要由大使和我本人之間進行一番討論。」

中國外交部發言人毛寧昨表示，中方改善發展中菲關係的立場明確，希望菲方準確全面理解。中國國防部發言人陳曦昨批評，菲方個別政客為私利極端反華，大搞擴軍並靠攪局換取外部支持，損害菲國安全且嚴重威脅地區和平穩定，對中菲兩軍關係帶來破壞性影響。

美國之音報導認為，中菲近日在南海發生多起衝突，此前軍事熱線已暫停，如今軍事外交辭令又升溫，凸顯中菲長期存在的海洋權益分歧與安全互信不足；外交溝通能否持續，將成為防止緊張局勢進一步升級的重要考驗。

中國駐菲律賓大使井泉15日出席活動受訪後引爆雙方外交爭議。(取材自中駐菲使館官網...
中國駐菲律賓大使井泉15日出席活動受訪後引爆雙方外交爭議。(取材自中駐菲使館官網)

精華 FAQ

  • 他在受訪時說，菲律賓應感到慶幸擁有中國這樣的鄰居，並稱如果中國要動用武力，完全有可能輕易取勝，但強調中方不會使用武力、因為熱愛和平。

  • 菲律賓外交部發聲明抗議，指井泉措辭不當，似乎暗示武力威脅；總統小馬可仕也表示聽起來像威脅，並說將召見井泉，要求對方說明真正意思。

  • 中方稱菲方選擇性引用、過度解讀，並批評部分菲國政客極端反華、擴軍攪局；美媒則認為，若外交與軍事溝通無法持續，中菲緊張恐進一步升級。

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