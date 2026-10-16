習近平：換屆過程警惕心懷二志的「兩面人」 決不能讓其蒙混過關

求是雜誌在中共第二十大五中全會前夕披露年初中國國家主席習近平反腐講話部分內容，強調換屆過程要警惕兩面人。圖為習近平8月17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表談話場景。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 習近平在今年初反腐講話中強調，要在換屆與全面從嚴治黨過程中警惕兩面人，對違反政治紀律者嚴肅追責，並表明反腐不會鬆手。

港媒報導，中共 五中全會召開前夕，北京「求是」雜誌昨披露總書記習近平 今年初的反腐講話部分原文。他強調政治紀律和政治規矩，「誰違反，誰就要受到追究」；換屆過程中務必警惕心懷二志的「兩面人」，絕不能讓「兩面人」蒙混過關。

今年1月12日，中紀委舉行第五次全會，習近平出席並發表講話。12天後，官方公布中央軍委副主席張又俠 、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法被查，揭開今年新一輪反腐風暴的序幕。

中國共產黨中央政治局9月21日召開會議，決定中共第二十屆中央委員會第五次全體會議，將於10月26日至29日在北京舉行，而五中全會將審議「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。而在五中全會召開在即之際，求是雜誌披露了今年年初習近平的談話。

報導稱，根據最新一期「求是」雜誌，習近平在會上強調「兩個維護」、同黨中央保持高度一致，必須體現到落實黨中央重大決策部署的實際行動上，「不能空喊口號」，「誰違反，誰就要受到追究，該批評的批評，該調整的調整，該處分的處分」。他表示，必須警惕心懷二志、言行不一的「兩面人」。

習近平表示，「兩面人」的表現形形色色。主要是有些人口口聲聲講政治忠誠、「兩個維護」，對貫徹落實黨中央重大決策部署表態很快、調門很高，實際上卻陽奉陰違、我行我素，甚至有令不行、有禁不止。

他說，還有些人思想上搞自由主義，信奉個人至上，對新時代中國特色社會主義思想合則用、不合則棄；有的政治上搞投機主義，見風使舵，哪裡有利益就往哪裡鑽，隨時準備「跳船」；有的組織上搞宗派主義，立山頭、拉圈子，排斥異己；有的工作上搞本位主義，私心很重，眼里只有自己的「一畝三分地」，不惜為了局部損害全局；有的履責上搞好人主義，發現問題不制止、不糾正，任其蔓延氾濫。

習近平表示，凡此種種，都「對黨的事業、黨的形象危害極大」，換屆過程中務必擦亮眼睛，決不讓「兩面人」、私字當頭的人蒙混過關。

他又引用唐代劉禹錫的詩句「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」，指「當前腐敗問題仍然易發多發」，反腐半步不能退，「病樹」該拔就拔、該伐就伐。「不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息！」