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深圳新建案預售改革 建商資金須全額、全程受監管

記者謝守真／綜合報導
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深圳市發布商品住房銷售改革新規。圖為深圳蛇口多年前興建中的房產項目。(路透資料照...
深圳市發布商品住房銷售改革新規。圖為深圳蛇口多年前興建中的房產項目。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

深圳發布商品住宅銷售制度實施意見，2026年8月28日後新出讓土地項目優先現房銷售，預售門檻與資金監管同步收緊。

中國一線城市持續推進商品住房銷售制度改革。據央視新聞，深圳市住房和建設局等3部門15日發布實施意見，宣布自2026年8月28日後新公告出讓土地的商品住房項目，優先選擇現房銷售；申請預售的項目，單體建築須完成主體結構封頂，預售資金也須全額、全過程受到監管。

根據深圳市住房和建設局等部門15日發布的「關於完善商品住宅銷售制度的通知」實施意見，透過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地，且要在土地出讓公告中明確要求實行現房銷售的項目，開發企業應當實行現房銷售。

實施意見規定，已取得住宅樓棟主體結構工程施工許可的現售項目，開發企業充分評估履約及交付風險後，可與購屋者簽訂商品住房定金合同，定金一般不得超過購屋總價款的3%。合同須約定定金金額、房屋售價、交付時間及未能按期履約的責任；若開發企業違約、未能按期交房，購屋者可依合同約定解除定金合同，開發企業須依法返還定金並承擔違約責任。

在預售管理方面，2026年8月28日後新公告出讓土地的商品住房項目，開發企業申請預售時，須完成申請預售樓棟的屋面層結構混凝土澆築，並提交建設、設計、施工及監理等單位簽字蓋章的主體結構分部工程品質驗收紀錄。項目預售資金須全額、全過程受到監管，待項目完成聯合竣工驗收備案，且水、電、氣等配套設施具備交付條件後，才能解除資金監管。

此外，深圳將對2026年8月28日後簽訂開發貸款合約的商品住房項目實施主辦銀行制度，每個項目由開發企業與銀行雙向選擇一家主辦銀行，項目相關資金須納入在主辦銀行開立的資金帳戶管理。

據新加坡聯合早報報導，北京、上海及廣州已發布現房銷售制度的執行細則，深圳此次也發布地方實施意見，推進商品住房現房銷售。

精華 FAQ

  • 核心是推進現房銷售，並提高預售門檻與資金監管強度。對新公告出讓土地項目，將優先選擇現房銷售；若申請預售，則需滿足更嚴格的工程進度與監管要求。

  • 2026年8月28日後新公告出讓土地的商品住房項目，申請預售時須完成屋面層混凝土澆築，且提交主體結構分部工程品質驗收紀錄，才能進入預售管理程序。

  • 預售資金須全額、全過程受監管，直到完成聯合竣工驗收備案且水、電、氣等配套具備交付條件才可解除；另自2026年8月28日後簽開發貸款合約的項目，將實施主辦銀行制度。

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