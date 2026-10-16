新疆鮭魚也是「強迫勞動」? 環時：紐時魔怔了

AI摘要 文章摘要整理： 環球時報社評反批紐約時報將新疆三文魚產業與「強迫勞動」掛鉤，指其缺乏具體證據，並強調當地養殖業已帶動就業、出口與鄉村發展。

環球時報15日刊登社評「新疆 三文魚也是『強迫勞動』？紐約時報 魔怔了」，批評紐約時報報導新疆三文魚(鮭魚 )產業時，缺乏一手採訪證據，卻將相關產業與所謂「強迫勞動」掛鉤，指責西方媒體刻意營造客觀公正的形象，實際上卻帶有預設立場。

該社評指出，紐約時報近日刊登水產養殖業調查報導，從秘魯漁船、魚粉加工廠談到挪威海上養殖，後半段轉向中國新疆三文魚產業，並提及「強迫勞動」疑慮。報導涉及新疆的論述大量使用模糊信源，未提出足以證明當地存在相關問題的具體證據，卻將推測包裝成調查結論。

社評並指，美國對新疆的制裁矛頭，已從棉花、番茄、光伏等產業延伸至冷水魚養殖，認為華府藉人權議題打壓中國產業發展，受影響的包括當地民眾的就業與發展機會。

談及新疆三文魚產業，該社評稱，新疆伊犁尼勒克縣利用天山冰川融水低溫、含氧量高等自然條件發展冷水魚養殖，並導入智能投餵、水下清汙機器人及循環水系統。相關產品除供應中國市場，也出口東南亞、中東及歐洲部分國家。

社評還稱，三文魚產業帶動當地農牧民就業、企業分紅及餐飲、旅遊等相關產業發展，為鄉村振興提供助力。

該社評最後批評，西方媒體不應以預設立場報導新疆議題，並呼籲相關媒體實地了解當地生產情況、聽取勞工說法。