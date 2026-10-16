習近平不安日增? 「求是」署名刊文：警惕心懷二志「兩面人」

「求是」刊出中共總書記習近平文章，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停」；圖為習近平出席全國衛生與健康大會發表講話。（新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 五中全會前，中共高層加速反腐與人事整肅，習近平在《求是》發文強調嚴查腐敗、提防兩面人，外界則解讀為其對體制腐敗與政治不安全感的反映。

10月底即將召開20屆五中全會前，中國官宣多名重要城市一把手落馬、起訴案。黨媒「求是」雜誌15日刊載中共 總書記習近平 文章表示，更堅定推進反腐敗鬥爭，並強調「不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就絕不姑息」。加大對一把手查處力度，確保換屆政策延續。有分析指，這從中透射出習的一個重大憂患：這個黨嚴重腐敗的程度，日復一日加重著他的不安全感。

本報系聯合報報導，五中全會將於26日至29日在北京召開，屆時將審議「中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。近日多位現任或卸任官員接連被查，包括號稱「政壇不倒翁」的前重慶市長黃奇帆遭官宣「涉嫌嚴重違紀違法」遭調查；前成都市長王鳳朝、前成都市人大常委會主任包惠等官員，在落馬近一年後，被提起公訴或開除黨籍。這些被查官員都是指標人物，受到各方關注。

「求是」雜誌刊載習近平署名文章「以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨」，內容主要是習近平今年1月在20屆中央紀委五次全會上的談話。

習近平強調，針對幹部腐敗，要更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭。反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，要保持高壓態勢不動搖，並加大對「一把手」、年輕幹部等貪腐問題查處力度，深挖新型腐敗和隱性腐敗，運用大數據等手段提高反腐敗穿透力。不管面對多大阻力、付出多大代價，都要把反腐敗鬥爭進行到底。

他說，今年地方將陸續換屆，要防臨近換屆等待觀望、不作為，以及換屆後急功近利「翻燒餅」，確保一張藍圖繪到底。「換屆過程中務必擦亮眼睛，把真正忠誠可靠、表裡如一、擔當盡責的好幹部用起來，決不讓『兩面人』、私字當頭的人蒙混過關」。

習近平強調，在幹部選用，要求警惕心懷二志、言行不一的「兩面人」。有些人表面上講政治忠誠、「兩個維護」，實際上卻陽奉陰違、我行我素，甚至有令不行、有禁不止；也有人搞自由主義、投機主義、宗派主義、本位主義及好人主義，阻礙中共中央決策部署落實。

他說，貫徹落實好黨中央重大決策部署，關鍵在人，不能空喊口號，更不能說一套做一套。誰違反，誰就要受到追究，該批評的批評，該調整的調整，該處分的處分，不能輕描淡寫、含含糊糊。要切實加強這方面的政治監督。

對習近平這篇講話，法廣網報導，從中透射出習的一個重大憂患：這個黨嚴重腐敗的程度，日復一日加重他的不安全感。

報導說，黃奇帆被抓後，重慶市委書記袁家軍立即召開市委常委會表態，「堅決擁護黨中央的決定」。習強烈的不安全感似乎正在裹挾全黨、全軍甚至全中國。爆點周刊剛剛披露的北京為五中全會部署的18項維穩安保措施就是一個佐證，紐約時報日前發表「在中國誰安全？」的文章中說：「習近平的身影無處不在……，然而，在我停留中國期間私下接觸的數百名中國人中，沒有一個人敢大聲念出他的名字。甚至連外國人也往往避開提及，當想指代中國國家主席時，他們只是用手指指天花板。」