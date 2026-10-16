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黃仁勳：在AI安全領域 Nvidia「絕對必須」與中企合作

中國新聞組／北京16日電
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Nvidia執行長黃仁勳強調，在AI領域，絕對必須與中企合作監測和應對相關風險。...
Nvidia執行長黃仁勳強調，在AI領域，絕對必須與中企合作監測和應對相關風險。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳表示，輝達在AI安全領域必須與中國企業合作，透過對話共同監測風險；他同時反對過度監管，主張以溝通與合作確保技術安全發展。

「我們絕對應該相互合作，確保人工智能技術安全發展。」Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳14日在英國倫敦出席媒體吹風會時表示，人工智能（AI）是一項「可能具有危險性」的技術，輝達在安全領域「絕對必須」（absolutely must）與中國AI企業合作，共同監測和應對相關風險。

綜合美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）、觀察者網報導，黃仁勳表示，與中國AI企業合作應從對話入手。他透露，自己一直與中國多名AI研究人員保持交流，並呼籲美國擴大溝通。他也認為，英國擁有雄厚的智力資源，有條件成為全球AI安全對話的召集方。

隨著AI技術快速發展，如何防範潛在風險已成為業界關注焦點。OpenAI、Anthropic等公司的研究人員曾警告，AI可能帶來嚴重風險，主張加強相關安全措施。

不過，黃仁勳在監管問題上的立場與部分業界領袖不同，他反對進一步收緊AI監管，並認為外界目前沒有必要過度擔憂這項技術。他表示，若客戶開發不安全的AI，輝達可以停止供應晶片，但在採取行動前，會先與對方溝通。

黃仁勳指出，輝達提供的技術用途廣泛，對其他公司如何使用相關技術的判斷能力有限。他相信，透過適當措施，AI軟體可以安全地受到控制與部署。

IT之家報導，AI安全已成為中美討論的重要議題；美國財政部長貝森特曾向中方提議建立雙邊AI安全風險通報機制及溝通管道，以因應AI智能體失控、網路安全與生物威脅等潛在危機。黃仁勳則主張，各方應加強對話與合作，共同應對AI發展帶來的挑戰。

精華 FAQ

  • 他認為AI具有潛在危險性，若要及早發現並應對相關風險，輝達就必須與中國AI企業保持合作，共同進行安全監測與風險交流。

  • 他主張先從對話開始，透過與中國研究人員及各方溝通建立合作機制，並認為在必要時才採取行動，而不是先行過度收緊監管。

  • 文中提到OpenAI、Anthropic等公司的研究人員曾警告AI可能帶來嚴重風險，並主張加強安全措施；美國財政部長也曾提議建立雙邊通報機制。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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