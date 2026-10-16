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求中國高抬貴手？ 美媒：歐盟擬「1換1」 救ASML供應商

中國新聞組／北京16日電
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文章摘要整理：

歐盟被指正與中國協商「一換一」制裁交換，盼換回ASML供應商辛德豪瑟解除出口管制；此事也被中媒解讀為中國稀土反制精準命中。

美媒報導，歐盟正與中國談判，希望以「一換一」方式，換取中方解除對德國小型企業「辛德豪瑟材料有限公司」（Sindlhauser Materials GmbH）的制裁，該公司是全球最重要的半導體設備商之一艾司摩爾（ASML）的供應商，而中國的出口管制制裁已威脅到辛德豪瑟生存。中媒則語帶嘲諷指出，這顯示中國稀土反制策略精準命中，逼德國必須來求中國高抬貴手。

觀察者網引述彭博資訊報導指出，知情人士透露，歐盟正與中國討論一項制裁交換安排：歐方考慮解除對一家中國企業的貿易限制，換取中方將德國辛德豪瑟公司移出出口管制名單。

辛德豪瑟是荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾供應商，高度依賴中國稀土等關鍵礦產。自今年7月被中方列入出口管制名單後，其原材料供應受嚴重衝擊。知情人士警告，如果限制持續，該公司可能在未來幾個月內倒閉。為保住這家德國企業，德國聯邦政府、巴伐利亞州政府和歐盟委員會先後介入無效，最終又將問題帶回中歐談判桌。

觀察者網報導稱，兩個多月前，歐盟還一步不讓地要制裁14家中國企業，如今卻主動找上中方，商量能不能先給一家中國企業解禁，換取中方放過一家德國企業，頗具諷刺意味。

過去兩年，歐盟多次藉對俄制裁之名將中國企業列入限制名單。中方此前已經多次提出嚴正交涉，但歐盟沒有收手，7月23日晚公布第21輪對俄羅斯制裁措施，再將14家中國和香港企業列入管制名單。第二天，中國商務部就宣布將14家歐盟實體列入出口管制管控名單反制，禁止向其出口兩用物項，辛德豪瑟就在這份名單中。

報導稱，這次的名單可謂「打蛇打七寸」。根據彭博資訊消息，辛德豪瑟長期依賴中國供應的稀土和關鍵礦產。相關知情人士透露，公司最初陷入恐慌，此後數周甚至無法確定能否繼續經營，讓德國政府不得不出面救助。

報導認為，這也給歐盟提了個醒：想制裁中國企業，最好先把自己的家底摸清楚，否則最後恐怕還得自己回來收拾殘局。歐盟可別忘了：中國稀土，卡在歐洲高端製造的上游。

精華 FAQ

  • 彭博報導指，歐盟考慮解除對一家中國企業的貿易限制，作為交換條件，要求中方把德國辛德豪瑟材料有限公司移出出口管制名單，藉此化解其供應危機。

  • 辛德豪瑟是ASML供應商，長期依賴中國稀土等關鍵礦產，今年7月被列入出口管制後原料受阻，甚至被警告可能在數月內倒閉，迫使德國與歐盟介入處理。

  • 報導認為，歐盟先前制裁中國企業，如今卻因自身供應鏈受制而回頭求談，凸顯中國稀土在高端製造上游的影響力，也提醒歐盟制裁前須先評估自身風險。

稀土 德國 歐盟

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