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2年監管審批延遲 庫克：蘋果AI獲准落地 將擴大在中業務

中國新聞組／北京16日電
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蘋果執行董事長庫克(左)與中國商務部部長王文濤(右)會晤。(取材自財聯社)
蘋果執行董事長庫克(左)與中國商務部部長王文濤(右)會晤。(取材自財聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

庫克訪中期間宣布Apple Intelligence獲准落地，將先推測試版並開放部分AI功能，同時與中國官員會談，表明蘋果將持續擴大在中業務。

蘋果執行董事長庫克15日在上海透露，蘋果智慧（Apple Intelligence）已獲准在中國推出，預計10月晚些時候提供測試版本，首波功能包括即時翻譯、寫作工具及照片消除功能，但不包含新版Siri AI助理。

庫克15日會晤中國商務部部長王文濤時表示，蘋果將進一步擴大在中國業務；王文濤則希望蘋果發揮溝通橋梁作用，推動中美經貿關係穩定發展。另外，庫克14日和騰訊創始人馬化騰、百度創始人李彥宏登上「新聞聯播」，三人是出席清華大學經濟管理學院顧問委員會2026年會議。

綜合澎湃新聞、彭博報導，庫克此次訪陸正值折疊手機iPhone Duo預售前夕，庫克表示，iPhone Duo上手非常美妙，尤其鉸鏈非常棒，打開後大螢幕能帶來沉浸式體驗。他透露，已獲批為中國用戶帶來首批蘋果AI的核心功能，包括寫作工具、通知摘要、Genmoji個人化表情符號生成工具，以及可從照片中移除特定物體的Clean Up功能。新版Siri、Image Playground圖像生成工具及部分較新功能則暫不納入首波推出範圍。

在歷經二年的監管審批延遲，彭博報導，蘋果公司傳出將於12月首次在中國推出人工智慧（AI）平台Apple智慧，但新版Siri AI助理暫不在首波上線範圍內。報導稱，蘋果計畫透過iOS 27.3更新推出相關功能，正式上線時間仍待確認。

澎湃新聞報導，蘋果已取得相關初步批准及許可，但正式向一般消費者推出仍須完成後續程序。

另據中國商務部網站消息，庫克15日與王文濤會晤，雙方就中美經貿關係、人工智慧發展及蘋果在中國業務交換意見。王文濤表示，中國將持續優化營商環境，歡迎蘋果深化合作、加大在中國投入。庫克則稱，蘋果看好中國發展前景，願為推動中美經貿關係穩定發展發揮積極作用。

另據濟南時報報導，庫克14日與騰訊創始人馬化騰、百度創始人李彥宏一同亮相央視「新聞聯播」，三人均出席清華大學經濟管理學院顧問委員會2026年會議。

據「新聞聯播」報導，中國副總理丁薛祥13日在北京會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表。顧問委員會主席庫克等讚賞中國人工智能等領域發展成就，表示願繼續深耕中國、拓展合作，更好發揮橋梁紐帶作用。

庫克（中間）。(央視截圖)
庫克（中間）。(央視截圖)

精華 FAQ

  • 庫克表示，Apple Intelligence已獲准在中國推出，預計10月晚些時候提供測試版本。首波功能包括即時翻譯、寫作工具、通知摘要、Genmoji與Clean Up，讓用戶先體驗核心AI能力。

  • 這項服務歷經約2年監管審批延遲才取得初步批准，顯示蘋果在中國的AI布局終於邁出關鍵一步。不過正式面向一般消費者上線，仍需完成後續程序與更多核准。

  • 庫克先與王文濤會談，談及中美經貿與AI發展，並稱蘋果看好中國前景、願發揮橋梁作用；他也與馬化騰、李彥宏同場亮相，凸顯蘋果持續深耕中國市場的意圖。

Apple 庫克 Siri

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