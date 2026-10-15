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17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

中國新聞組╱北京16日電
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17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）
17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

AI摘要

文章摘要整理：

17歲天才陳廣宇已自月之暗面離職，網傳下一站將赴矽谷加入Anthropic Claude團隊，但去向尚未獲官方證實。

曾以共同第一作者身分參與大模型Kimi核心架構研究的17歲天才高中生陳廣宇，15日在社交媒體上親自確認已離開月之暗面（Moonshot AI）。網傳消息指出，其下一站可能遠赴美國矽谷加入知名AI公司Anthropic的Claude團隊，不過此去向目前尚未獲得官方或陳廣宇本人證實。

根據大力財經報導，陳廣宇在離職帖文中感性表示：「過去一年在Kimi的工作，是我迄今為止最美好的時光」，並特別感謝月之暗面團隊當年願意相信並聘用年僅16歲的自己。雖然他在文中未透露具體落腳處，僅提及希望繼續探索更多方向，但網傳社交平台對話截圖顯示，Anthropic強化學習技術負責人曾向他發出邀請，陳廣宇也回覆，確認將動身前往灣區，預計方向為可擴展強化學習（Scaling RL）。

陳廣宇沒有透露自己的去向，不過他今年高中畢業，離開Kimi或許是去讀大學。

這項離職消息在AI界與網路上引發廣泛熱議，許多網友紛紛留言表示，「17歲就能有這種成就，簡直是天才少年」、「未來可期，希望他在矽谷能有更大的突破」。也有網友留言提醒大眾保持理性，指出「這就是團隊合作的成果，年輕人有選擇更大舞台的自由，大家默默祝福就好」。

出生於2009年的陳廣宇今年剛從高中畢業，他在2025年11月加入月之暗面實習，深度參與了Kimi K3底層架構的研發。他是重構深度學習傳統殘差連接結構論文「Attention Residuals」的三位共同第一作者之一，該架構能在推理延遲極低的前提下，提升約25%的算力效率，今年7月搭載該技術的2.8萬億參數量模型Kimi K3發布時，震驚業界。

陳廣宇的頂尖研究成果，甚至兩度獲得特斯拉CEO馬斯克在X平台上高度讚賞，公開評價其為「令人印象深刻的工作」。面對排山倒海的關注，陳廣宇先前曾謙虛表示「不要造神」，強調所有成果皆屬於整個團隊，如今他的下一步動向也再次成為全球科技界關注的焦點。

精華 FAQ

  • 他已親自確認離開月之暗面（Moonshot AI），外界普遍解讀他可能前往美國矽谷，並傳出將加入Anthropic的Claude團隊，但目前仍未得到官方證實。

  • 網傳他將加入Anthropic的Claude團隊，且社交平台對話截圖顯示，Anthropic強化學習技術負責人曾向他發出邀請，陳廣宇也回覆將前往灣區，方向偏向Scaling RL。

  • 他曾以共同第一作者身分參與Kimi核心架構研究，並深度投入Kimi K3底層架構開發；相關技術號稱可提升約25%算力效率，也因此兩度獲得馬斯克公開稱讚。

矽谷 Anthropic

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